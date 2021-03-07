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Поскользнулся? Снегоуборочный МАЗ перевернулся на перекрестке в Гродно
Источник материала: Onliner
Снегоуборочная машина перевернулась сегодня около 19:30 на перекрестке в Гродно. Как
Сегодня во многих регионах страны прошли осадки. По прогнозу Республиканского гидрометеоцентра, завтра, 8 марта, в понедельник, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица, ночью местами — усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Уровень опасности — желтый.
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Снегоуборочная машина перевернулась сегодня около 19:30 на перекрестке в Гродно. Как пишет NewGrodno, предварительная причина аварии — скользкая дорога в условиях...
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