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Поскользнулся? Снегоуборочный МАЗ перевернулся на перекрестке в Гродно

07.03.2021 21:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снегоуборочная машина перевернулась сегодня около 19:30 на перекрестке в Гродно. Как пишет NewGrodno, предварительная причина аварии — скользкая дорога в условиях снегопада, который начался в обед. На месте аварии работали сотрудники ГАИ.

Поскользнулся? Снегоуборочный МАЗ перевернулся на перекрестке в Гродно
Поскользнулся? Снегоуборочный МАЗ перевернулся на перекрестке в Гродно
Поскользнулся? Снегоуборочный МАЗ перевернулся на перекрестке в Гродно

Сегодня во многих регионах страны прошли осадки. По прогнозу Республиканского гидрометеоцентра, завтра, 8 марта, в понедельник, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица, ночью местами — усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Уровень опасности — желтый.

 
Теги: Гродно
 
 
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Снегоуборочная машина перевернулась сегодня около 19:30 на перекрестке в Гродно. Как пишет NewGrodno, предварительная причина аварии — скользкая дорога в условиях...
 
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