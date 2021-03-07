Поскользнулся? Снегоуборочный МАЗ перевернулся на перекрестке в Гродно

Источник материала: Onliner

Снегоуборочная машина перевернулась сегодня около 19:30 на перекрестке в Гродно. Как пишет NewGrodno, предварительная причина аварии — скользкая дорога в условиях снегопада, который начался в обед. На месте аварии работали сотрудники ГАИ.













Сегодня во многих регионах страны прошли осадки. По прогнозу Республиканского гидрометеоцентра, завтра, 8 марта, в понедельник, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица, ночью местами — усиление ветра порывами до 15—18 м/с. Уровень опасности — желтый.