Очевидцы: грузовик смял микроавтобус на загородной трассе

Источник материала: Onliner

«В Могилевской области на трассе в сторону Орши тяжелогруз буквально разорвал маршрутку — есть погибшие, — пишут в соцсетях. — Грузовик с цистерной оказался в кювете, а микроавтобус был смят». Очевидцы утверждают, не обошлось без жертв.





В соцсетях подозревают, произошло лобовое столкновение. Сообщается об одном погибшем человеке, а также о нескольких людях, которые пострадали.