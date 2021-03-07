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Очевидцы: грузовик смял микроавтобус на загородной трассе

07.03.2021 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В Могилевской области на трассе в сторону Орши тяжелогруз буквально разорвал маршрутку — есть погибшие, — пишут в соцсетях. — Грузовик с цистерной оказался в кювете, а микроавтобус был смят». Очевидцы утверждают, не обошлось без жертв.

Очевидцы: грузовик смял микроавтобус на загородной трассе

В соцсетях подозревают, произошло лобовое столкновение. Сообщается об одном погибшем человеке, а также о нескольких людях, которые пострадали.

 
 
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«В Могилевской области на трассе в сторону Орши тяжелогруз буквально разорвал маршрутку — есть погибшие, — пишут в соцсетях. — Грузовик с цистерной оказался в...
 
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