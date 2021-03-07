|
Очевидцы: грузовик смял микроавтобус на загородной трассе
Источник материала: Onliner
«В Могилевской области на трассе в сторону Орши тяжелогруз буквально разорвал маршрутку — есть погибшие, — пишут в соцсетях. — Грузовик с цистерной оказался в кювете, а микроавтобус был смят». Очевидцы утверждают, не обошлось без жертв.
В соцсетях подозревают, произошло лобовое столкновение. Сообщается об одном погибшем человеке, а также о нескольких людях, которые пострадали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В Могилевской области на трассе в сторону Орши тяжелогруз буквально разорвал маршрутку — есть погибшие, — пишут в соцсетях. — Грузовик с цистерной оказался в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)