«Белавиа»: будет больше рейсов — будут дешевле билеты

Источник материала: Onliner

На неделе свое 25-летие отметила компания «Белавиа». В интервью СТВ Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании, рассказал о возрасте самолетов и новой технике, об актуальных направлениях перелетов и о появлении полноценного бизнесс-класса на борту, о возросших ценах на билеты и о восстановлении рынка на уровень хотя бы 2019 года.

О флоте

— Сегодня флот компании составляет почти 30 самолетов. Сейчас какие-то мы выводим, берем новые самолеты. И сегодня это самый современный флот в мире. Мы начали получать Embraer Е195-Е2 буквально в декабре, сейчас, весной, еще два самолета берем новейшего поколения — Boeing 737, нет новее в мире. Средний возраст наших самолетов составляет 10 лет. Самолеты серии Embraer Е2 — это рекордсмены в мире по шумности, самый тихий самолет. Новое поколение 737 тоже тихие и экологичные самолеты, экономят топливо для авиакомпаний. На наших самолетах Classic наши пассажиры с нами ругались, ставили нам на вид то, что в бизнес-классе три кресла (центральное мы, как и все европейские компании, блокировали) и это не особо отличалось от салона экономкласса. Во всех наших новых Embraer, новых Boeing этот вопрос решен. Это будет отдельный бизнес-класс, отдельный салон с другими креслами.

О направлениях

— Десятки авиакомпаний просто обанкротились, остановились. Мы не остановились ни на секунду, ни на один день. Мы выполняли полеты, нам было очень тяжело. Да, белорусов, может, не сильно и пускали, как и всех других, но мы тогда концентрировались на транзитных перевозках. Мы вывозили американцев и сотрудников дипмиссий, возили граждан Швеции из той же Турции, возили моряков по всему миру. И мы за счет этого выжили и продолжаем выживать. Сейчас идет небольшой рост, я надеюсь, мы восстановимся. Мы анонсировали продление запрета на полеты в Ашхабад, Туркменистан. Мы не можем летать в Ригу, хотя странно: мы выполняем полеты в Вильнюс, в Таллинн, Хельсинки, Стокгольм, а Рига закрыта. По большинству остальных направлений мы летаем, но есть ограничения для пассажиров.

Сегодня мы выполняем семь рейсов в неделю в Российскую Федерацию — пять в Москву и по одному в неделю в Санкт-Петербург и Ростов. До COVID-19 мы выполняли более 150 рейсов в неделю. По ряду направлений мы не только восстановились, но и увеличиваем количество рейсов. Буквально на днях были приняты решения по Вильнюсу и Таллинну. Хотим больше летать в Варшаву, но пока не удается договориться. Хотим больше летать в Узбекистан. Мы открыли новое направление — Дубай, полетели дважды в неделю, с конца марта планируем уже третий рейс.

О ценах

— Во время COVID нельзя сказать, что уже работают те экономические законы, которые работали в обычное время. Они не работают. И люди жаловались, потому что привыкли по какому-то направлению летать по более низкой цене, а тут получают более высокую. Все жаловались, когда разрешили один раз в неделю в Москву летать и «Аэрофлот» из Москвы. Цены были у нас — минимальная цена порядка 250 евро туда и обратно, у «Аэрофлота» чуть-чуть побольше. Стало больше рейсов — цены начали снижаться. Экономические законы заработали. Будет больше рейсов — будем восстанавливаться по полетам, цены будут приходить в то состояние, в котором они были до COVID.

Мы должны восстановиться до уровня наших показателей 2019 года. В это же время мы будем стараться выходить на новые рынки, как произошло это с Дубаем. Добавляем количество рейсов, создаем лучшие стыковочные условия в нашем Национальном аэропорту Минск — пересадка пассажиров с рейса на рейс, за счет этого увеличиваем количество транзитных пассажиров, а уже за счет этого мы увеличиваем количество частот, направлений.