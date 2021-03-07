|
В Беларуси продолжаются воскресные акции протеста
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси продолжаются воскресные акции протеста
Белорусы намерены бороться до окончательной победы.
Минские Тракторный и Шарики сегодня выходили в цепь солидарности.
Жители Боровлян вышли в поддержку Игоря Банцера, объявившего сухую голодовку из-за политически мотивированного «суда».
Минская Ангарская и Круглое поздравляют беларусок с 8 марта.
Брест не забывает Геннадия Шутова.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы намерены бороться до окончательной победы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)