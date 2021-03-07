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Степан Путило объяснил долгое молчание его телеграм-каналов
Источник материала: KYKY>
Созданные Степаном Путило телеграм-каналы, признанные в Беларуси экстремистскими, свели свою активность к нулю и не обновляются с конца прошлого месяца — это самый длительный перерыв в их вещании с августа 2020-го. Лишь 3 марта в одном из каналов
«Последнее время наша редакция только и делала, что работала над новым фильмом[-расследованием о Лукашенко], анонс которого мы запустили в своих соцсетях. Фильм будет очень мощным. Это будет лишь первая часть большой серии расследований про Лукашенко: какими способами он добывает все свои незаконные богатства и так далее. Это очень большая работа, поэтому мы даже не выходили в эфир», — заявил Путило.
Премьера фильма состоится завтра в 18:00 по Минску на «главном экстремистском ютуб-канале Беларуси».
Дополняется.
Обложка: Reuters.
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Созданные Степаном Путило телеграм-каналы, признанные в Беларуси экстремистскими, свели свою активность к нулю и не обновляются с конца прошлого месяца — это...
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