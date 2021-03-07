Молочные реки: белорусские ученые вывели новую породу коров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новую породу коров вывели в Беларуси. Ученые называют ее «Супермолочная». Официально – белорусский голштин. Молока такие буренки дают вдвое больше других. Корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж убедилась в этом.

На 100 килограммов тяжелее обычной, при этом более сухощавая. Но главное отличие этих буренок не во внешности. Голштинка, как ее ласково называют здесь, настоящая «фабрика молока». Светлана Синяк больше десяти лет работает оператором машинного доения. Но столько работы, сколько сейчас, говорит – не было никогда.

«Время увеличилось из-за того, что они дольше доятся. Что 10 литров коровка даст, а что около 30, и это только утром», – объяснила оператор машинного доения Светлана Синяк.

Голштины за рубежом известны давно. Это самая «молочная» порода в мире. Разводить ее экономически выгодно. В Беларуси же долгое время выращивали единственную национальную породу – черно-пеструю. Она дает около шести тысяч тонн молока в год. Голштины в два раза больше. Их селекцией в начале 1990-ых и решили заняться белорусские ученые.

«Если теперь мы получаем ежегодно 7,5 млн тонн молока, то буквально в течение нескольких лет мы будем получать около 10 млн тонн молока», – заявил заместитель генерального директора НПЦ Национальной академии наук Беларуси по животноводству Иван Шейко.

80 чистокровных голштинов привезли из-за рубежа, и их биоматериал использовали для оплодотворения белорусских коров. Подключили и ДНК-технологии. Это помогло вывести особей только с некоторыми признаками породы – актуальными именно для Беларуси.

«Первое – это приспособленность животных к нашим условиям. Второе – мы сохранили высокие воспроизводительные качества. Мы сегодня ведем селекцию на создание животных-долгожителей. Дальше здоровье вымени. Тоже наши животные устойчивы при различных технологиях доения. Они имеют хорошее качество вымя», – отметил начальник биотехнологического селекционного центра по молочному и мясному скотоводству НПЦ Национальной академии наук Беларуси по животноводству Иван Коронец.

Каждый год на племенную работу уходило порядка 20 тысяч долларов. Благодаря этому сегодня в Беларуси насчитывается уже 750 тысяч собственных чистокровных коров-голштинов. Потраченные деньги белорусские специалисты планируют быстро окупить, увеличив экспорт. Почти 65% от производимого в стране молока отправляется за рубеж.