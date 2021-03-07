Минздрав: Беларусь запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта

Источник материала: Onliner

«26 февраля выпущена первая партия — 15 тысяч ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и другое, — рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко в интервью ОНТ. — И с 30—31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану — 500 тысяч доз ежемесячно. Это довольно большие объемы».

«Самое главное — это насытить наш рынок, — заявил Чередниченко. — Говорю коммерческим языком, но речь идет о вакцинации именно наших граждан в первую очередь. Когда появится возможность, а она предусмотрена договором, тогда можно и экспортировать вакцину».

Известно, что первые партии вакцины «Спутник V» сделали на предприятии «Белмедпрепараты». Записаться на вакцинацию в Минске можно уже сегодня: позвонить в регистратуру, на приеме у лечащего врача и посредством электронной записи в закрепленной за вами поликлинике. Ориентировочная дата начала массовой вакцинации населения — начало апреля. Для граждан Беларуси вакцинация будет бесплатной.