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«В наших силах все изменить»

08.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«В наших силах все изменить»

  • 7.03.2021, 22:54
«В наших силах все изменить»
Фото: Белсат

Белорусы готовятся ко Дню Воли.

В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Воли 25 марта.

Акции протеста прошли в разных уголках страны.

Ангарская продолжает поддержку национальной символики и отважных жителей «Пирса!»


Сухарево напоминает о предстоящем Дне Воли.


Вольная Биржа требует свободы Игорю Банцеру.


Гродненцы поздравляют беларусок с 8 марта.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Белорусы готовятся ко Дню Воли.
 
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