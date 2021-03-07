Источник материала: Хартия'97

«Мы боремся за правое дело и обязательно победим!» 7.03.2021, 22:29

Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности в 211-й раз к посольству Беларуси.

Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности в 211-й раз к посольству Беларуси.

«Мы боремся за правое дело и обязательно победим! Передаем слова поддержки гродненским районам Девятовка и Ольшанка и привет диаспоре из Санкт-Петербурга!», - передают белорусы Москвы.

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