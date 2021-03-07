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«Мы боремся за правое дело и обязательно победим!»
Источник материала: Хартия'97
«Мы боремся за правое дело и обязательно победим!»
Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности в 211-й раз к посольству Беларуси.
Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности в 211-й раз к посольству Беларуси.
«Мы боремся за правое дело и обязательно победим! Передаем слова поддержки гродненским районам Девятовка и Ольшанка и привет диаспоре из Санкт-Петербурга!», - передают белорусы Москвы.
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Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности в 211-й раз к посольству Беларуси.
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