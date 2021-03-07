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Космический балаган

08.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Космический балаган

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  • Вадим Лукашевич
  • 7.03.2021, 22:16
  • 3,768
Космический балаган

У российской космонавтики есть две «сенсации» и «прорыва».

Вы ждете прорывов и сенсаций от российской космонавтики? Их есть у меня.

25 января глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Первого канала Константин Эрнст, заручившись поддержкой Дмитрия Пескова, занесли Владимиру Путину интереснейший документ, превращающий космонавтику в балаган.

В нем они, "отвечая на запрос общества", предлагают "совместный масштабный образовательный проект для пропаганды возможностей российского космоса". При этом, что интересно, Рогозин и Эрнст не считают "возможным уступать американцам в пилотируемой космонавтике" (представляю, каким бальзамом это пролилось в душу Владимиру Владимировичу).

Для этого предлагается "целевая работа", выполнение которой потребует (внимание!) "внести изменения в программу МКС в раздел экипажей длительных экспедиций МКС-65 и МКС-66 с целью включения в состав экипажа двух участников космического полета" – артиста и кинооператора, которые снимут на орбите игровой фильм.

Вы справедливо спросите – за чей счет сей банкет? Дочка Роскосмоса АО "Главкосмос" за счет поступлений от "внешнеэкономической деятельности и космического туризма" (там давно по нулям) профинансирует общекосмическую подготовку двух участников, а (снова внимание!) "остальное ОСНОВНОЕ финансирование планируется осуществить в рамках текущих объемов Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы (пусковых миссий 2021 г.)"

Ради чего все это? Нахрена козе баян? В чем сила, брат?

Рогозин с Эрнстом объясняют это Путину так: это "... будет способствовать повышению привлекательности космического туризма, что обеспечит дальнейшую коммерциализация (это они так с ошибками президенту страны пишут) деятельности российского сегмента МКС и приток в отрасль внебюджетных средств".

Ну а "в рамках целевой работы Госкорпорацией Роскосмос совместно с АО "Первый канал" дополнительно подготовлен к реализации уникальный научно-просветительский проект с рабочим названием "Вызов". Гусары, молчать!

И результатом всей этой "целевой работы" станет художественный фильм "Вызов", монтаж которого бюджетный АО "Первый канал" согласен сделать "за счет собственных средств".

Нос самовлюбленному Тому Крузу и Америке в целом мы утрем так: "В отличие от американского кинофильма центральную роль в российской ленте сыграет молодая женщина, отобранная по итогам всероссийского конкурса...", ну и т.д. и т.п.

Для чего все это?

Для пропаганды: "... реализация собственного художественного проекта дает возможность продемонстрировать отечественные космические технологии, что особенно важно в контексте привлечения внимания мировой общественности к юбилейной дате первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин (интересно, знал ли об этом Путин до прочтения этой напоминалки?), а также запуску многофункционального лабораторного модуля "Наука" как вклада России в реализацию программы МКС".

Мы-то с вами думает, что модуль "Наука" – это чтобы наши космонавты хотя бы через 20 лет после начала создания МКС смогли заняться наукой, а оказывается – это "вклад России в программу МКС"...

В заключении содержательной части авторы письма обращают внимание президента на отсутствие времени на раскачку:

"Для этого необходимо строгое соблюдение сроков осуществления космического полета для решения данных задач в октябре 2021 года, что позволит создать фильм и подготовить его премьеру к Дню космонавтики в апреле 2022 года".

Уже на следующий день после составления этого письма, 26 января 2021 года президент России Владимир Путин ставит свою размашистую резолюцию: "Согласен".

28 января письмо с путинской резолюцией вернулось в Роскосмос, и работа закипела...

С этого момента главная цель российской пилотируемой космонавтики – съемка игрового фильма "Вызов" для "повышения привлекательности космического туризма" с целью коммерциализации МКС и притока в Роскосмос внебюджетных средств". И теперь весь год российская пилотируемая космонавтика будет работать на показушное празднование 61-годовщины полета Гагарина...

С согласия и благословения президента страны.

Когда мы говорим о состоянии/деградации нашей космонавтики, нужно понимать только одну вещь – Дмитрий Рогозин с его холуями всего лишь прокладка, мальчик для биться, громоотвод от истинного виновника...

P.S: за моими словами – возмущение десятков заслуженных и авторитетных работников и ветеранов российской космической отрасли, которые не могут выступить от своего имени, назвав вещи своими именами.

Вадим Лукашевич, obozrevatel.com

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