Как работает оперативно-дежурная часть и с какими вопросами звонят на горячую линию? Рассказываем

Источник материала: ОНТ

К кому мы обращаемся за помощью, когда что-то случается? И кто нам помогает? Какой номер телефона мы набираем? Давайте заглянем в дежурную часть одного из райотделов милиции. И посмотрим, с чем туда обращаются люди.





Оперативно-дежурная часть – центр каждого отделения милиции. Здесь управление и здесь реакция на криминогенную обстановку. Круглосуточно, без выходных. От решений зависят зачастую и жизни людей. Реагировать нужно быстро.

Владимир Коломоец, старший инспектор Ждановичского отдела милиции Минского РУВД: «На горячую линию звонят с разными вопросами. К каждому человеку надо найти определенный подход, его обязательно выслушать и оказать помощь. Ко всем обратившимся к нам людям мы обращаемся как к членам семьи. Мы их выслушиваем, стараемся объяснить, как действовать в данной ситуации».

На выезд у группы – не более 3-х минут. За это время сверяют адрес и координаты. Сотрудники ещё и вооружаются. Случаи ведь бывают разные. Чаще все удается решить без применения силы и спецсредств, слово – главное «оружие» милиции.

Минский район – один из непростых в области. И тому есть объяснение: соседство со столицей и большое количество приезжих. Зачастую они и «заглядывают» в дома местных жителей. В списке милиции – сотни проблемных адресов. Иногда доходит до криминала и потасовок. Такие конфликты милиция старается предвидеть. В гости к неоднозначным личностям наведываются без предупреждения. Двери этих притонов на замок не закрываются никогда.

Шанс начать новую жизнь есть у каждого человека, однако не все спешат им воспользоваться. Обычно просто лень. Работают единицы. Остальные – воруют. И, как признаются, такая жизнь их устраивает. Главное, чтобы на бутылку хватило.

В службе милиции перерывов не бывает. И даже в свой праздник находятся на посту. Многие служить в органах мечтали с детства. Дмитрий Мироненко начинал карьеру участковым, потом в дежурке, а сегодня он – начальник отделения угрозыска.

Дмитрий Мироненко, начальник отделения уголовного розыска Ждановичского отдела милиции Минского РУВД: «Ты много думаешь, представляешь ситуацию, выбываешь сам на место происшествия, отсюда – аналитика. Все способствует успеху. И стремление, естественно».

Выслеживать и ловить преступников иногда приходится часами и сутками. К такому режиму работы Вадим Амётов – а он на страже с 2014-го – привык не сразу. В раскрытии дел помогает, конечно, опыт и знание психологии. Ведь вся работа с людьми. За день для старшего лейтенанта – десятки выездов и самые разные обращения, будь то обман в интернете или хулиганство. Но есть одно правило, которое помогает практически всегда раскрывать дела, – умение слушать человека. Примером для него стал родной дядя, который более четверти века отдал службе в милиции. Говорит, бывает, родных сутками не видит, но в другой профессии себя не представляет.

Кто сказал, что милиция исключительно для мужчин? Анастасия Чечко более 14 лет на службе. В своем районе знает каждую улицу, о правилах дорожного движения знает тоже все. Работу с детьми любит и, как признается за кадром, может сутки не спать, продумывая новый формат занятий.

Порядок на белорусских улицах – мы часто об этом говорим, гордимся такой обстановкой. А чья это заслуга? И служба людей в форме не прекращается ни на минуту. Будет трудно – придут на помощь. Чтобы всем было спокойно и безопасно.

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