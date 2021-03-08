Скандал вокруг матча плей-офф КХЛ между «Динамо-Минск» и СКА: решение арбитров возмутило игроков и болельщиков

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» впервые с 2017 года завоевало право играть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Хоккейные фанаты долго ждали этого, тем более в этом сезоне игра у нашей дружины шла в гору. Соперник по плей-офф – питерский «СКА». Клуб титулованный и обласканный повышенным вниманием спонсоров и влиятельных людей. Но «Динамо» сражается на равных. А вот тех, кто может влиять на игру и команду, самым прямым образом упрекнуть есть в чём. И даже обвинить.

В субботу «Динамо» и «СКА» играли третий матч на «Минск-арене». На матче присутствовало 11 913 зрителей, и это абсолютный рекорд КХЛ в нынешнем сезоне. Упорная игра. Борьба, нервы, накал – динамовцы дважды отыгрываются и переводят игру в овертайм. А вот он заканчивается грязным скандалом. Бригада арбитров судит безобразно, не видит фолы соперников, зато трижды удаляет наших игроков. В итоге матч просто сломали. А заодно наплевали и на эмоции болельщиков, и на то, как выкладывались игроки. Вот такой хоккей. И такое неоднозначное отношение к минчанам идёт уже весь плей-офф, отмечают эксперты. Не потому, что «Динамо» не может выиграть, характера у наших парней хватает. Доказали в этом сезоне. Ответ в другом, и об этом говорят в самой Лиге уже не первый сезон, – якобы «СКА» не может проиграть. И не должен. Как же так?

Это третий матч серии. «Динамо» играет дома на «Минск-арене». Все билеты проданы, зрителей – 12 тысяч, настоящий праздник хоккея. Но начинает «Динамо» – 0:2. По ходу этой серии минчане неоднократно выходили, казалось, из безнадёжных ситуаций. Вот и в этой игре наша команда спасла встречу и затащила СКА в первый в этой серии овертайм. А вот уже там случится «судейский проброс». И просто неуважение к хоккею… Даже всегда интеллигентный Вудкрофт в один момент просто не выдержит.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск»: «Если вам, ребята, непонятно то, что происходит, то стоит в этом разобраться! Прошу, не задавайте мне вопросы, которые бы вводили людей в заблуждение. Уж очень очевидно все то, что происходит».

Всем очевидно – речь, конечно, об арбитрах, которые, собственно, и решили исход этого матча. Они в хоккейных кругах, даже российских, уже стали мемом. То, что СКА сильнее «Динамо», можно было сказать и перед плей-офф. Но чтобы так откровенно топить и сливать нашу команду... Несколько раз втроем минчан оставляли в Питере. А теперь это же происходит в Минске. Шейна Принса откровенно сбивают сразу вдвоем. Арена возмущена, фол откровенный, и это две минуты штрафа. Но в итоге уже в следующей атаке случается удаление у минчан, а через 20 секунд еще одно. Чтобы уже наверняка не выстояли… СКА, конечно, забрасывает при таком-то организованном преимуществе.

Публика не выдерживает, на лёд полетели бутылки, и вся арена засвистела… И в самом деле, ну как оценить этот судейский произвол? Реакция была мгновенной. «Динамо» поддержали российские эксперты. Взять и сломать. Просто так. И не важны игроки, не важны зрители. Последовало и заявление от нашей федерации хоккея.

Дмитрий Басков, председатель федерации хоккея Беларуси: «Сегодня, даже при безусловной поддержке трибун, к сожалению, чувствовалось, что и у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. Если раньше я говорил, что "Динамо" способно удивить, то сейчас я говорю, что "Динамо", невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые, как никто, достойны честной игры».

Эта серия начиналась не очень приятно. Уже с первого матча за белорусский клуб взялись конкретно. Семь удалений в первой игре, еще семь во второй и – о, чудо! – столько же в третьем матче, плюс к этому еще дисциплинарный штраф после игры нашему форварду Павлу Варфоломееву.

Если это не предвзятость, то что тогда? Как жаль, что скромный СКА без помощи судей и влияния извне не может обыграть богатое и укомплектованное сплошь звёздами минское «Динамо».

СКА сейчас уже не так грозен, как несколько лет назад, когда в их составе играли Ковальчук и Дацюк. «Армейцев» перестали бояться в Лиге. Да и игры показывают – в конце каждого периода питерцы просто физически выдыхаются. «Динамо» уже в этом сезоне побеждало питерский клуб. Но это же СКА, им просто не дадут проиграть в плей-офф КХЛ, еще и в овертайме. Это было самое настоящее хамство. Судьи сломали игру и испортили хоккейный вечер. Арбитрам, кажется, пришлось покидать арену под охраной.

Сейчас споры о судействе не утихают. На одном популярном спортивном ресурсе, причем российском, устроили голосование: засудили ли минское «Динамо»? И 71 процент уверен, что да. О чем еще можно говорить? Эта ситуация, безусловно, должна разозлить игроков «Динамо». Перевернуть эту серию все еще реально. Таких примеров достаточно. Но только при условии, если люди в полосатой форме выполнят свою работу честно. Как должно быть на самом деле.

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