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Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения перевозил пассажиров

08.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения перевозил пассажиров

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска остановили маршрутное такси, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичные автоинспекторы обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по ул. Долгобродской со значительным превышением скорости (на 29 км/ч).

Во время беседы с водителем у инспекторов ГАИ возникли подозрения, что мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшее медицинское освидетельствование подтвердило, что концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составляет 0,97 промилле.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска остановили маршрутное такси, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГАИ ГУВД...
 
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