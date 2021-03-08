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Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения перевозил пассажиров
Источник материала: ОНТ
Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска остановили маршрутное такси, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения,
Столичные автоинспекторы обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по ул. Долгобродской со значительным превышением скорости (на 29 км/ч).
Во время беседы с водителем у инспекторов ГАИ возникли подозрения, что мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшее медицинское освидетельствование подтвердило, что концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составляет 0,97 промилле.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска остановили маршрутное такси, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГАИ ГУВД...
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