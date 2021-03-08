Водитель маршрутки в состоянии алкогольного опьянения перевозил пассажиров

Источник материала: ОНТ

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска остановили маршрутное такси, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичные автоинспекторы обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который двигался с пассажирами по ул. Долгобродской со значительным превышением скорости (на 29 км/ч).

Во время беседы с водителем у инспекторов ГАИ возникли подозрения, что мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Дальнейшее медицинское освидетельствование подтвердило, что концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составляет 0,97 промилле.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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