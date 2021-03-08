|
«Мирный» протест в Гомеле: как соратники Тихановской готовились к захвату власти? Рубрика «Антифейк»
Источник материала: ОНТ
На этой неделе в межгосударственный розыск объявлена Светлана Тихановская. Та самая, которую в последнее время принято называть «беглой домохозяйкой». У Следственного комитета вполне резонные основания предъявлять ей и её близкому окружению такие обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «приготовление к массовым беспорядкам и к захвату зданий и сооружений». А Генпрокуратура направила коллегам из Литвы соответствующие документы на экстрадицию. Важный момент! Между двумя странами действует договор о правовой помощи. Вот и посмотрим, как отнесутся к исполнению норм международного права те, кто сам ратует за законность. И ещё важное обстоятельство – пресс-секретарь Тихановской заявила, что та никогда не участвовала в разработке планов по захвату зданий и всегда поддерживала мирные протесты. Хотите докажем, что это ложь? Впрочем, домохозяйка и сама это докажет.
Перемены – мирные, протесты – невероятные! Все это фейк! Ведь «шпагами» вестники перемен всё равно решили запастись. На этой неделе Следственный комитет обнародовал видео переговоров доверенных лиц Тихановской, которые в Гомеле (и это важно – накануне выборов) обсуждали план действий на случай, если… Даже не если проиграют или победят, а в целом – что они намерены делать в день и после 9 августа в любом случае, независимо от итогов голосования.
То есть план был самый боевой. И он не зависел от итогов выборов. Они, как видно, никого не интересовали. Участники решили брать административные объекты и власть в свои руки – окончательно и бесповоротно.
Что значит убрать глав исполкомов? Каким образом их собирались убирать? Ведь согласитесь, действие «убирать» можно интерпретировать по-разному, вплоть до физического устранения.
Да, на пути к президентству Тихановской есть все же несколько проблем. Первая – не все готовы нарушать закон бесплатно, нужны деньги. Ведь это явная авантюра, к тому же с конкретными статьями в Уголовном кодексе.
Вторая проблема – для силового варианта нужна сила, то есть профессионалы. Одними лишь «мушкетерами-любителями» со «шпагами» здесь не обойтись.
В августе Тихановская демонстрировала неуверенность. Но уже тогда она была не против стать президентом… Правда, случиться это могло, по её же словам, «по каким-то неизвестным причинам». Действительно, с чего бы это? И Тихановская, что бы не утверждали в её штабе сегодня, была не против силового варианта прихода к власти. Кивок – знак согласия.
Вот за все эти недетские игры в мушкетеров с клинками и шпагами придется нести реальную ответственность. Основных фигурантов по этому делу задержали ещё в августе прошлого года.
То есть мы, конечно, за мир, но шпаги, клинки и все, что необходимо, приготовим и используем. Чтобы с помощью своих «мушкетеров» «по каким-то причинам» стать королевой. Для кого-то она и стала королевой, но за рубежом. И сегодня её окружают не только телохранители (как, например, в Хельсинки), но и «серые кардиналы» различного толка – которые её возят по европейским столицам, охраняют, направляют и подсказывают.
И в этой ситуации, чтобы классифицировать действия гомельской компании, рассмотрим опыт тех, кто считает себя примером, даже образцом демократии. И где совсем недавно произошла попытка захвата административного здания, прямо, как и собирались в Гомеле. Речь про США и попытку захвата Конгресса. В США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме, по ним проходят несколько сотен человек. И некоторым светят сроки до 10 лет и выше – за такие игры со шпагами. Но все же, что именно в Штатах понимают под понятием «внутренний терроризм». Вот определение от Министерства внутренней безопасности: «Внутренний терроризм – это деятельность, которая является нарушением уголовного законодательства США или любого штата, или другого подразделения США и имеет целью запугать или принуждать гражданское население, повлиять на политику правительства путём запугивания или принуждения».
Еще раз, внутренний терроризм – деятельность, которая является нарушением уголовного законодательства и имеет целью повлиять на политику правительства путём запугивания или принуждения.
И вот еще фрагмент встречи.
Нарушение уголовного законодательства есть? Есть! Цель запугать власть присутствует? Присутствует! Вывод: то, о чем рассуждали в этой комнате, подпадает под понятие «внутренний терроризм». По американским законам. И у нас Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. За преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. А уголовное дело в отношении четырех её доверенных лиц направлено в суд.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мирный» протест в Гомеле: как соратники Тихановской готовились к захвату власти? Рубрика «Антифейк»
На этой неделе в межгосударственный розыск объявлена Светлана Тихановская. Та самая, которую в последнее время принято называть «беглой домохозяйкой». У...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)