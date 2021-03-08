«Мирный» протест в Гомеле: как соратники Тихановской готовились к захвату власти? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

На этой неделе в межгосударственный розыск объявлена Светлана Тихановская. Та самая, которую в последнее время принято называть «беглой домохозяйкой». У Следственного комитета вполне резонные основания предъявлять ей и её близкому окружению такие обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «приготовление к массовым беспорядкам и к захвату зданий и сооружений». А Генпрокуратура направила коллегам из Литвы соответствующие документы на экстрадицию. Важный момент! Между двумя странами действует договор о правовой помощи. Вот и посмотрим, как отнесутся к исполнению норм международного права те, кто сам ратует за законность. И ещё важное обстоятельство – пресс-секретарь Тихановской заявила, что та никогда не участвовала в разработке планов по захвату зданий и всегда поддерживала мирные протесты. Хотите докажем, что это ложь? Впрочем, домохозяйка и сама это докажет.





Перемены – мирные, протесты – невероятные! Все это фейк! Ведь «шпагами» вестники перемен всё равно решили запастись. На этой неделе Следственный комитет обнародовал видео переговоров доверенных лиц Тихановской, которые в Гомеле (и это важно – накануне выборов) обсуждали план действий на случай, если… Даже не если проиграют или победят, а в целом – что они намерены делать в день и после 9 августа в любом случае, независимо от итогов голосования.

- Они, когда увидят толпу, вот эти 10 тысяч… Им некем будет разогнать эти 10 тысяч. Значит, люди готовы. Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город. И готов на кардинальные вещи. Приходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета.

То есть план был самый боевой. И он не зависел от итогов выборов. Они, как видно, никого не интересовали. Участники решили брать административные объекты и власть в свои руки – окончательно и бесповоротно.

- Наша задача будет всё-таки захват исполкома. План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями.

Что значит убрать глав исполкомов? Каким образом их собирались убирать? Ведь согласитесь, действие «убирать» можно интерпретировать по-разному, вплоть до физического устранения.

- Вариант выборов, мы знаем, чем он закончится, и мы знаем ситуацию, что в любом случае, если это будет не 9-го, не 10-го, не 15-го, точка невозврата уже есть, и ты будешь всё-таки президентом. - Что касается Гомеля, то мы на себя его берем. - Ребят, вы должны понимать, если кто меня не знает, то я вообще не понимаю, как потом всё происходить будет. Вообще не понимаю. И слава Богу, что у меня сейчас есть Олег и Маша, потому что они бы меня точно затоптали.

Да, на пути к президентству Тихановской есть все же несколько проблем. Первая – не все готовы нарушать закон бесплатно, нужны деньги. Ведь это явная авантюра, к тому же с конкретными статьями в Уголовном кодексе.

Вторая проблема – для силового варианта нужна сила, то есть профессионалы. Одними лишь «мушкетерами-любителями» со «шпагами» здесь не обойтись.

- Не все готовы просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок, чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти и пострадать. - Надо, чтобы вы знали по оборудованию. Мегафоны, рации. - И… «шпаги». - А что это такое? - Это баллончик… - Есть шокер, под фонарик который. Правда, их найти ещё надо. - Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам, вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь! Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду.

В августе Тихановская демонстрировала неуверенность. Но уже тогда она была не против стать президентом… Правда, случиться это могло, по её же словам, «по каким-то неизвестным причинам». Действительно, с чего бы это? И Тихановская, что бы не утверждали в её штабе сегодня, была не против силового варианта прихода к власти. Кивок – знак согласия.

- Я человек, который не умеет отбиваться. Мне говорят – я кивну: да, наверное, так правильно. Хорошо, что вы будете делать? Выходит пусть Беларусь 9-го, а за Тихановской приходят, её сажают. Что дальше? - Тогда будет еще больше. - Во что оно выльется? Сколько они простоят – эти белорусы? Сколько? - Белорусы стоять будут. - За Тихановского кто-то пошел? Никто! Ни один! - За Тихановскую все пойдут. - Да, конечно!

Вот за все эти недетские игры в мушкетеров с клинками и шпагами придется нести реальную ответственность. Основных фигурантов по этому делу задержали ещё в августе прошлого года.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: «Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. С ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления».

То есть мы, конечно, за мир, но шпаги, клинки и все, что необходимо, приготовим и используем. Чтобы с помощью своих «мушкетеров» «по каким-то причинам» стать королевой. Для кого-то она и стала королевой, но за рубежом. И сегодня её окружают не только телохранители (как, например, в Хельсинки), но и «серые кардиналы» различного толка – которые её возят по европейским столицам, охраняют, направляют и подсказывают.

И в этой ситуации, чтобы классифицировать действия гомельской компании, рассмотрим опыт тех, кто считает себя примером, даже образцом демократии. И где совсем недавно произошла попытка захвата административного здания, прямо, как и собирались в Гомеле. Речь про США и попытку захвата Конгресса. В США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме, по ним проходят несколько сотен человек. И некоторым светят сроки до 10 лет и выше – за такие игры со шпагами. Но все же, что именно в Штатах понимают под понятием «внутренний терроризм». Вот определение от Министерства внутренней безопасности: «Внутренний терроризм – это деятельность, которая является нарушением уголовного законодательства США или любого штата, или другого подразделения США и имеет целью запугать или принуждать гражданское население, повлиять на политику правительства путём запугивания или принуждения».

Еще раз, внутренний терроризм – деятельность, которая является нарушением уголовного законодательства и имеет целью повлиять на политику правительства путём запугивания или принуждения.

И вот еще фрагмент встречи.

- Приходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета. - Наша задача будет всё-таки захват исполкома. План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями.

Нарушение уголовного законодательства есть? Есть! Цель запугать власть присутствует? Присутствует! Вывод: то, о чем рассуждали в этой комнате, подпадает под понятие «внутренний терроризм». По американским законам. И у нас Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. За преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. А уголовное дело в отношении четырех её доверенных лиц направлено в суд.

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