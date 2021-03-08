Фабрика «8 Марта» в Гомеле и белоруска с весенним именем. Необычные истории, связанные с Международным женским днем

Источник материала: ОНТ

Завтра – 8 Марта. Поэтому цветы, подарки и внимание – с самого утра и на целый день. Чтобы наши близкие, родные и любимые были счастливы.





Красивые совпадения хоть и редкость, все же случаются… Девушка с не очень обычным именем Марта родилась в Барановичах 32 весны назад. У случайности есть вполне логичное объяснение – это папина идея. А почему бы и нет, если в Международный женский день супруга подарила сразу двух дочерей.

К сёстрам всегда было повышенное внимание. Еще бы: в 90-х, когда во дворе сплошь одни Тани, Юли и Наташи, быть Мартой – как минимум необычно. Магия имени или судьба, она считает себя счастливой – крепкая семья, любимая работа, так повелось, что с красивой датой связаны самые приятные моменты жизни. На работе она – душа коллектива. И характеру Марта, как и первый весенний месяц, может быть разной: то согреет улыбкой, то разразится громом, но прогноз, как правило, благоприятный – в душе наступает настоящая весна.

ГОМЕЛЬ

«8 Марта». Дата? Праздник? А может, фабрика в Гомеле? Единственное место в стране, где о прекрасной половине думают круглый год и без выходных – название обязывает. Но кто и когда его придумал?

Наталья Ходкевич, заместитель директора фабрики «8 Марта» (г. Гомель): «История фабрики началась в 1926 году с открытия чулочной мастерской. Поэтому абсолютно закономерно, что в условиях молодого советского государства производственную фабрику, где руководят и работают женщины, назвали в честь Международного праздника, который свой статус получил, доказав, что женщине всё под силу».

«8 Марта» – это популярный в стране и за рубежом бренд. Трикотаж на любой вкус – от нижнего белья до блузок и платьев. В ассортименте – 80 моделей.



Ольге всего 31, а она уже авторитетный руководитель в огромном женском коллективе. Швейный цех. В подчинении – почти 300 человек. Территория нескончаемого женского праздника, где даже лучшие коллекции рождаются в марте.

Здесь 8 Марта называют профессиональным праздником. В шутку. А если всерьёз, то именно в женский праздник вывеска на фирменном магазине работает как магнит. От клиентов в эти дни отбоя нет. Все хотят самое лучшее и красивое.

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН

Желание студентки из Орши Анны с достаточно боевой фамилией Железняк – из разряда удивительных и «нет ничего невозможного». Прокатиться… на танке! В Министерстве обороны долго не думали – танк, конечно, к подъезду не подогнали, а вот к себе в гости пригласили.

Небольшая тренировка на тренажере. И на полигоне у этого танка новый командир, у которого опыт есть – Анна уже управляла трактором, погрузчиком и даже экскаватором. Но всё-таки проехать на военной технике ни с чем не сравнится.

МИНСК

Покатать на танке. Это, конечно, брутально. А если хочется чего-то более романтичного? У Алены в марте сразу два праздника. Международный женский день и год знакомства с парнем. Он долго думал, как порадовать возлюбленную и, кажется, не ошибся. Однажды Алена рассказала о своей мечте: увидеть Минск с высоты птичьего полёта. Дельтаплан! Особых навыков полеты не требуют, во всем помогают опытные пилоты. А ещё обещают: это гораздо интереснее, чем на самолете. Главное, чтобы повезло с погодой. Сегодня она как раз лётная.

Что конкретно мы подарим своим женщинам – даже не столь важно. Вот чего точно ждут – это внимания и заботы. Но это не только про 8 Марта. Это всегда!

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