Обновленный КоАП вступил в силу с 1 марта. Изучаем изменения

Источник материала: ОНТ

У белорусов появился повод активно изучить Кодекс об административных правонарушениях – 1 марта заработал изменённый КоАП, и в нём много нового.

Последний раз кодекс обновляли больше десяти лет назад. Изменилось время, технологии, уклад жизни. Мы сами. В чём-то жизнь стала проще, с другой стороны – сложнее. Больше вызовов и соблазнов. Это законодатели понимали. Они такие же люди. КоАП выносили на общественное обсуждение.

Стало понятно – в чём-то друг с другом нужно мягче и предупредительнее, в чём-то – строже. Поэтому пересмотрели все составы административных правонарушений. В том числе на предмет «возможности применения иных мер воздействия». За этой сухой формулировкой – суть изменений кодекса. Приоритет профилактики перед наказанием. Норм об административной ответственности в особенной части КоАП стало меньше. Число статей сократилось. Такой же подход, превентивный, к составам административных правонарушений. Минус 275. Из-за этих сокращений уже говорят, что нарушитель может рассчитывать на «обнуление» в ряде случаев. Но если серьёзно, то это юридическая наука и развитие в Беларуси административно-деликтного права. То есть права, которое регулирует общественные отношения, связанные с деликтами – проступками. Человека предупредят, что так делать не стоит. И для этого есть варианты.

Грубые, значительные и проступки. У административных правонарушений появились категории. Это статья 1 главы 2. Всё зависит от характера и степени общественной вредности. И вот закон стал более либеральным именно благодаря новому институту – «профилактические меры воздействия».

Глава 5-я кодекса. Если вред – малозначительный, то сделают устное замечание. Могут вынести предупреждение. В письменном виде. Если человек признал сам факт того, что сделал. Если правонарушителю нет 18, то есть меры воспитательного характера. Из этого получается, что правонарушение совершили, но административная ответственность не наступила. Особенно, если были смягчающие обстоятельства. О них говорится в главе 8-й – «Основания для освобождения от административной ответственности». Как это работает? Возьмём, к примеру, автомобилистов. Которые ездят и не пристёгиваются, разговаривают по телефону. Вместо штрафа на первый раз – предупреждение. И тут главное, чтобы водитель согласился с правонарушением и до этого в течение года такого же не совершал. Лихачам и пьяным за рулём от административной ответственности не уйти. Штраф за превышение скорости на 30–40 км/ч – от 3 до 10 базовых величин. И чем быстрее, тем дороже – от 8 до 12. Такие суммы, возможно, и «притормозят» водителей. Более чем оправданна строгость в отношении водителей нетрезвых, под наркотиками или дурманом. Наказание зависит от степени опьянения. Штраф в 100 базовых величин и лишение права управления на три года – до 0,8 промилле включительно. Больше этого значения – 200 базовых и 5 лет не сядешь за руль.

Что же касается езды без техосмотра или без страховки, то здесь ответственность разделили. Если владелец – физлицо, то ему и отвечать. Если в собственности фирмы или ИП, то все претензии к ним, а не к нанятому водителю. Если водитель нарушал и сигналил в местах проведения массовых мероприятий – штраф. До 10 базовых. Могут забрать и права на год. А если блокировал дорогу или создал аварийно-опасную ситуацию, то штраф – от 6 до 50 БВ с лишением прав на срок от 1 до 2 лет или без. Если события будут развиваться по сценарию «Гонка преследования» из компьютерной игры «Жажда скорости» – водитель игнорирует требования сотрудников ГАИ, не останавливается, даёт «по газам», – то рискует попасть под арест. Это, кстати, один из видов административного взыскания. Появился новый – общественные работы. Чтобы исправиться, нужно согласиться и потрудиться на пользу общества. В свободное от работы, службы или учёбы время. Исправление займёт от 8 до 60 часов, но не более четырёх в день. Это статья 5 главы 6.

Нельзя забывать, что своим поведением мы можем посягать на права и свободы другого человека. Об этом идёт речь в главе 10 Особенной части. Штраф за оскорбление – до 30 базовых. В реальном мире придётся ответить и за виртуальное унижение человека – от 10 до 200 базовых, общественные работы или арест. И вот касаясь вопроса наших личных границ и частной информации, то по этой части новый КоАП тоже стал строже. За умышленный незаконный сбор и хранение персональных данных – до 50 базовых величин. За распространение – до 200. Это статья 7 главы 23.

Обернётся проблемами с законом незаконные использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем и символов. Статья 26 главы 24. Если физлицо – то предел штрафа 20 базовых, если юридическое – в три раза больше. До 200 базовых, если печатал, хранил, перевозил, распространял продукцию с призывами к экстремизму. В 10 раз меньше придётся заплатить за красный крест, полумесяц или кристалл. Речь идёт о незаконном использовании трёх эмблем международного движения.

Стоит сказать, что во многих случаях вопрос безопасности белорусов – ключевой. Поэтому за общественный непорядок накажут строже. Статья 23 главы 24 – «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Если нарушил, административный арест, общественные работы или штраф. На первый раз – 100 базовых величин. Такие же виды взыскания и для тех, кто публично призывал к участию в несанкционированном митинге или сам участвовал. Если привлекают повторно, то предел уже 200 базовых. Эту сумму придётся заплатить и в случае штрафа, когда нарушал, но ещё и зарабатывал на этом. Если не давал выполнять свою работу лицу при исполнении, это уже статья 3 главы 24-й и последствия. Арест, общественные работы или штраф. До 100 базовых.

Что касается массовых мероприятий, нарушающих порядок, то взрослые ответят за детей, которые там окажутся. До 30 базовых. Угроза финансовых санкций должна заставить пересмотреть свои родительские установки. Кодекс защитит права ребёнка, которого взрослые вовлекают в антиобщественное поведение: предлагают алкоголь, например. Это есть в главе 19. Вместе с тем, станет предостережением новый КоАП тем, кому нет 18, но так хочется во взрослую незаконную жизнь. Сократилось количество статей, по которым привлекали уже с 14 лет. Снизилась и сумма штрафов. В кодекс введена новая глава под номером 9. Она регламентирует административную ответственность несовершеннолетних. От неё могут и освободить. И тут уже будут воспитывать.

Что касается правил игры для бизнеса, то в новой редакции пересмотрели ответственность за неуплату или неполную уплату взносов в фонд соцзащиты. Это статья 15 главы 12. Если наниматель не заплатит вовремя в бюджет ФСЗН взносы за своих работников больше чем 580 рублей, то он может получить штраф. В целом количество правонарушений, за совершение которых установлена административная ответственность юрлиц, снижено. Более чем на 15%, по оценкам экспертов.

Найдётся управа и на шумных соседей. Это статья 12 главы 22. До 10 базовых, если нарушают покой или создают вибрацию в неположенное время. Если не стали вести себя тише, то за повторное нарушение в течение года заплатят до 30 базовых.

Нужно помнить, что мы в ответе и за тех, кого приручили. Будут последствия за жестокое обращение с животными, избавление, нарушение правил содержания. Это статьи 29 и 30 главы 16. Накажут штрафом, максимум – до 30 базовых, могут и посадить.

Что важно: в новом КоАП заложен дифференцированный подход к определению сроков административного взыскания. Годичный сохраняется только для тех, кто совершил грубое правонарушение. И это лишь часть изменений. Получается, что где-то к нарушениям отнесутся спокойно, практически закроют глаза на мелочи. Но это всё же закон. Наказание будет.

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