Сохранить бренд и рабочие места. О чем говорил Президент во время посещения мотовелозавода?

Источник материала: ОНТ

В пятницу Президент посетил мотовелозавод. Интерес не праздный. Главный – экономический. В мире около 2-х миллиардов велосипедов, а только в одном Минске – миллион. И если есть спрос, нужно создавать предложение. Поэтому «Мотовело» должно прочно встать на колёса, а «Аист» – на крыло. Заводу непросто, но предложения по его возрождению есть. Судьбу завода Президент в этом году уже обсуждал 16 февраля на совещании и тогда же пообещал: скоро приеду на производство. Сказал – сделал. Приехал, ознакомился, с людьми пообщался. И, самое главное, дал ответы – что будет дальше.

Журналисты в ожидании Президента так и норовили оседлать легендарные «Аисты», раз уж размер помещений более чем позволяет. Во-первых, некоторые, к своему стыду, на велосипеде катались много лет назад. Во-вторых, температура на мотовелозаводе стимулировала к поиску рациональных способов согреться. Пожалуй, в этом главная особенность визита Александра Лукашенко – по общеэкономической стратегии вроде как определились, но есть локальные проблемы коллектива, которые тоже нужно решать.

Глава государства говорит с антикризисным менеджером Ольгой Рачко, рядом – директор завода, бывший мэр Минска Николай Ладутько. Уже достаточно информации, чтобы понять, что на «Мотовело» проблемы есть. Сейчас на этих площадях два юрлица – старое, банкротящееся, и новое, с перспективами. По сути, задача сейчас – решить эту коллизию, которая досталась в наследство от предыдущего частного собственника. Варианты решения понравятся не всем, но Президент отметит: он к непопулярным для кого-то решениям готов. Чтобы сохранить бренд и рабочие места.

Предложения от главы Госкомитета по имуществу – это консолидированное мнение всех менеджеров, так или иначе завязанных на мотовелозаводе. Ситуация выглядит следующим образом: здесь гигантские площади, а производство занимает незначительную часть – ну, нет таких объёмов, какие были в Советском Союзе. Поэтому часть помещений сдают в аренду, другие – аварийные. В принципе, для того, чтобы новое юрлицо завода было на плаву, хватает всего. Но задача ведь, которую обсуждали в феврале, – развитие.

Уже во время визита Александр Лукашенко окончательно определился, что будут делать – позже об этом он расскажет трудовому коллективу. Поэтому сначала – на автобусе, затем – внутри пешком, о нюансах. Где-то есть неиспользуемые старые станки – что будем делать: ремонтировать или сдавать на металлолом? Металла, кстати, вообще здесь много, и он вроде как совершенно лишний, с другой стороны – тоже какой-никакой актив. У стенда с комплектующими задержались: очень большая часть деталей белорусского велосипеда – из Китая. Так, может, проще, но по максимуму нужно всё делать самим, требует Президент. И вот спустя полчаса уже все приходят к выводу, что внутри завода холоднее, чем на улице ранней белоруской весной.

И с этого же начал разговор с коллективом Президент. Упадочного настроения, мол, всё пропало, конечно, нет. Но всё же размер проблем немаленький – для людей в первую очередь.

Оперативное решение главных вопросов – повышение зарплат и температуры в помещениях – повлияло, и вопросов к Главе государства было не так много. Поговорили о развитии велодвижения – Президент сказал, что если будут запросы в обществе на ещё большее развитие, то сделают, конечно. Спросили и о личных велосипедах – Александр Лукашенко признался, что «Аист» есть, но чаще катается на импортном карбоновом, и с Николаем Ладутько производство такой линейки уже обсуждалось. Впрочем, это далёкая перспектива. Лишь бы люди так же с душой вкладывались в производство, а государство, несмотря ни на что, поможет. Даже, и это было очень внезапно, гарантией трудовых мест на обновлённом заводе для детей тех, кто держал «Аиста» на плаву.

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