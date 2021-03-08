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Эксперимент ОНТ: ведущая провела два дня в армии. Что из этого вышло?
Источник материала: ОНТ
Ведущая ОНТ Катерина Круталевич решила на время сменить профессию и попробовать армейского хлеба. Совместила два праздника – 23 февраля и 8 Марта. На двое суток она стала полноценным рядовым в 103-й гвардейской военно-воздушной бригаде в Витебске. Там служат три девушки, все в миротворческой роте. К ним добавили ещё пять, в том числе и ведущую телеканала ОНТ. Посмотрите, что из этого получилось.
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Ведущая ОНТ Катерина Круталевич решила на время сменить профессию и попробовать армейского хлеба. Совместила два праздника – 23 февраля и 8 Марта. На двое суток она...
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