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Эксперимент ОНТ: ведущая провела два дня в армии. Что из этого вышло?

08.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперимент ОНТ: ведущая провела два дня в армии. Что из этого вышло?

Ведущая ОНТ Катерина Круталевич решила на время сменить профессию и попробовать армейского хлеба. Совместила два праздника – 23 февраля и 8 Марта. На двое суток она стала полноценным рядовым в 103-й гвардейской военно-воздушной бригаде в Витебске. Там служат три девушки, все в миротворческой роте. К ним добавили ещё пять, в том числе и ведущую телеканала ОНТ. Посмотрите, что из этого получилось. 



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Теги: Витебск
 
 
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Ведущая ОНТ Катерина Круталевич решила на время сменить профессию и попробовать армейского хлеба. Совместила два праздника – 23 февраля и 8 Марта. На двое суток она...
 
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