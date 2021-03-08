Политический кризис в Армении: какие ошибки совершил премьер Пашинян?

Источник материала: ОНТ

Что будет, если не заниматься национальной безопасностью самостоятельно, а надеяться на фразу «Запад нам поможет»? Яркий пример последних недель – Армения. Страна сейчас фактически расколота, и что будет дальше с ней? Тем временем Госдепартамент США приготовил новый грант для закавказской страны. Сумма – почти миллион долларов. Немного? Так это не первое вливание. На этот раз цель – укрепление прав работников в Армении и проведение реформ.





Пик беспорядков и массовых протестов пришёлся на очень символическую цифру – 1000 дней. Именно столько страной управляет Никол Пашинян. Без малого три года – а сколько всего уместилось в это время. История премьера Пашиняна – это и фатальные ошибки, и весомые достижения. И поражения, и победы. Объяснение тому, насколько много людей продолжает поддерживать Пашиняна, есть. Придя к власти, он сделает медицину бесплатной для всех армян младше 18 лет. Лечение онкозаболеваний – за счёт государства. Коррупция. Пашинян обещал с ней бороться, и в 2019 году Армения совершила рывок по мировому индексу восприятия коррупции – сразу на 28 мест вверх. А ВВП страны в том же 2019-м составит более 7%. Очень мощно.

Но отражение в кривом зеркале Пашиняна – его фатальные ошибки. Главная – Нагорный Карабах. Ведь беспорядки в Армении сегодня – это та самая реакция на подписание соглашения в ноябре прошлого года. Тогда премьер убеждал: если бы не подписал – погибло бы больше! Но армянскому горячему народу трудно принять поражение. Может быть, в будущем премьера и простят, и поймут, но сегодня – нет. Взять и фактически отдать свой Арцах.

Александр Алесин, независимый военный эксперт: «После прихода Пашиняна и без того неудачная политика в области национальной безопасности стала просто катастрофической. Руководство Армении полагало, что война будет развиваться по калькам 80-90-х гг., когда Армения наголову разбила необученное ополчение Азербайджана и не только сохранила Карабах, но и захватила семь районов буферной зоны и коридор между Карабахом и Арменией. И они полагали, что благодаря той же тактике, той же стратегии, тому же вооружению им удастся сохранить Карабах за собой, но на самом деле за это время произошла революция в военном деле».

Итог этому – противостояние между Пашиняном и Генштабом. Последней каплей станут «Искандеры», которые, по словам премьера, не работоспособны. В ответ Генштаб потребует немедленной отставки Пашиняна из-за – цитата: «неспособности принимать адекватные решения». А премьер написал в «Фейсбуке», что Генштаб готовит путч, и позвал всех на площадь. Но на площадь пришли и сторонники, и противники. Акция получила лаконичное название «Никол – предатель».

Есть и ещё один момент, который в Армении тесно связывают с Пашиняном. «Соросята». Фонд небезызвестного и неоднозначного Джорджа Сороса в мире (а особенно в Украине) известен как площадка для продвижения решений, в том числе и политического толка. Армянские массмедиа прямо указывают: фонд Сороса – крупнейший акционер власти, и намекают, что на высоких постах – именно «соросята».

Министру юстиции Рустаму Бадасяну, представьте, 27 лет. Эксперты полагают, что на пост его продвинула исполнительный директор соросовского фонда Лариса Минасян, которую ещё называют теневым премьером страны. Родной брат главы специальной следственной службы Давид Хачатрян возглавляет армянский фонд того самого Сороса и уже вошёл в Высший судебный совет страны. И наконец, главный уполномоченный по делам диаспоры в правительстве Пашиняна – Зарес Синанян – и вовсе из своих 48 лет 31 год прожил в США и четыре года был мэром калифорнийского города Глендэйл. Всё это слишком очевидные вещи, чтобы быть совпадением.

Политический кризис Армении – это ещё и из-за упрямого характера Никола Пашиняна. Он 30 лет был против. Для него протестовать – ещё со времён школы, университета и парламента – в порядке вещей. Когда судьба всё-таки сдалась на милость и предоставила шанс – «бери и делай», он попытался. Но политик – это не тот, кто спорит. Это тот, кто умеет договариваться.

Закавказские народы горячие, но терпеливые. Армяне, которые в своей жизни теряли многое, от Арарата до Карабаха, будут ждать. Скорее всего, дождутся новых, досрочных выборов. И там тоже – пока неизвестность. Одно очевидно точно: кто вкладывает деньги в раздор, тот покупает ненависть. И это уже не только про Пашиняна. А про весь армянский народ.

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