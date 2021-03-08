ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова

08.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси поздравил легкоатлета Максима Недосекова, который сегодня завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту, передаёт БЕЛТА.

«Эта победа с лучшим результатом сезона в мире убедительно показала, что белорусам есть кем гордиться. Ты вновь проявил в секторе не только прекрасную форму и бойцовский характер, но и высокую степень ответственности перед командой и болельщиками, настоящий патриотизм и уважение к соперникам», – говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал спортсмену и его тренерам крепкого здоровья и покорения олимпийских высот.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поздравил легкоатлета Максима Недосекова, который сегодня завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Міжнародны жаночы дзень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by