|
Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси поздравил легкоатлета Максима Недосекова, который сегодня завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту,
«Эта победа с лучшим результатом сезона в мире убедительно показала, что белорусам есть кем гордиться. Ты вновь проявил в секторе не только прекрасную форму и бойцовский характер, но и высокую степень ответственности перед командой и болельщиками, настоящий патриотизм и уважение к соперникам», – говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал спортсмену и его тренерам крепкого здоровья и покорения олимпийских высот.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поздравил легкоатлета Максима Недосекова, который сегодня завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)