Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси поздравил легкоатлета Максима Недосекова, который сегодня завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту, передаёт БЕЛТА.

«Эта победа с лучшим результатом сезона в мире убедительно показала, что белорусам есть кем гордиться. Ты вновь проявил в секторе не только прекрасную форму и бойцовский характер, но и высокую степень ответственности перед командой и болельщиками, настоящий патриотизм и уважение к соперникам», – говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал спортсмену и его тренерам крепкого здоровья и покорения олимпийских высот.

Фото: БЕЛТА

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