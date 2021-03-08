Принц Гарри раскрыл пол своего будущего ребенка

Источник материала: Tut.by

Британский принц Гарри раскрыл пол будущего ребенка в интервью с супругой Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на канал CBS.





«Иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?» — сказал принц.

Он добавил, что в их семье теперь четыре человека и две собаки. Его супруга подтвердила информацию. «Дело сделано. Теперь их (будет) двое», — заключила Маркл.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS начал трансляцию интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидается, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.