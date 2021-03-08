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Принц Гарри раскрыл пол своего будущего ребенка
Источник материала: Tut.by
Британский принц Гарри раскрыл пол будущего ребенка в интервью с супругой Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом
«Иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?» — сказал принц.
Он добавил, что в их семье теперь четыре человека и две собаки. Его супруга подтвердила информацию. «Дело сделано. Теперь их (будет) двое», — заключила Маркл.
В понедельник, 8 марта, телеканал CBS начал трансляцию интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидается, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.
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В интервью с супругой Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри.
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