Тест: насколько хорошо вы знаете песни Валерия Меладзе?

Источник материала: Tut.by

«Красиво», «Иностранец», «Актриса», «Комедиант» — для женщины любого возраста это не просто слова, а названия дорогих сердцу песен. Спорим, не раз их пели на девичниках, в караоке, да и просто про себя, когда делали уборку дома? В общем, к 8 Марта дарим букет хитов от Меладзе и проверяем, насколько же хорошо вы их знаете.