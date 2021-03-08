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Тест: насколько хорошо вы знаете песни Валерия Меладзе?
Источник материала: Tut.by
«Красиво», «Иностранец», «Актриса», «Комедиант» — для женщины любого возраста это не просто слова, а названия дорогих сердцу песен. Спорим, не раз их пели на девичниках, в караоке, да и просто про себя, когда делали уборку дома? В общем, к 8 Марта дарим букет хитов от Меладзе и проверяем, насколько же хорошо вы их знаете.
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То, что нужно к 8 марта! Лучшие хиты Валерия Меладзе в одном тесте.
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