«Вам, любимые»: в Беларуси студенты-добровольцы поздравляют женщин с 8 Марта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне 8 марта волонтеры поздравляют женщин по всему миру с Международным женским днем, передает «МИР 24».

На улицы белорусских городов студенты-добровольцы в эти дни выходят с большими букетами тюльпанов, чтобы вместе с поздравлениями вручать женщинам цветы.