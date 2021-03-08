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«Вам, любимые»: в Беларуси студенты-добровольцы поздравляют женщин с 8 Марта
08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Накануне 8 марта волонтеры поздравляют женщин по всему миру с Международным женским днем, передает «МИР 24».
На улицы белорусских городов студенты-добровольцы в эти дни выходят с большими букетами тюльпанов, чтобы вместе с поздравлениями вручать женщинам цветы.
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