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«Вам, любимые»: в Беларуси студенты-добровольцы поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне 8 марта волонтеры поздравляют женщин по всему миру с Международным женским днем, передает «МИР 24».

На улицы белорусских городов студенты-добровольцы в эти дни выходят с большими букетами тюльпанов, чтобы вместе с поздравлениями вручать женщинам цветы.

Акция «Вам, любимые!» проходит в разных странах по-разному, но с одной главной целью – подарить хорошее настроение всем женщинам.



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Акция «Вам, любимые!» проходит в разных странах по-разному.
 
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