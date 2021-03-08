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Адвокат Лаевский обратился в Минюст в связи со слухами о грядущем ухудшении правового положения адвокатуры

08.03.2021 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Дмитрий Лаевский, защищающий бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико, обратился за разъяснениями в Министерство юстиции, республиканскую и минскую городскую коллегию адвокатов в связи со слухами о грядущем ухудшении правового положения адвокатуры.

Адвокат Лаевский обратился в Минюст в связи со слухами о грядущем ухудшении правового положения адвокатуры

«Вот уже две недели в адвокатской среде обсуждается информация о том, что разрабатывается (или даже существует) проект изменений в законодательство об адвокатуре. По слухам, суть изменений в том, что адвокатские бюро и индивидуально практикующие адвокаты полностью прекратят деятельность либо им запретят работать по уголовным и административным делам. Пока доказательств слухов у нас нет, но есть косвенные подтверждения», — написал Лаевский в своем телеграм-канале.

«В 2010—2011 [годах] мы много сил приложили к тому, чтобы добиться права практиковать индивидуально и в адвокатских бюро. Такие формы деятельности давали больше независимости и возможностей (от выбора сотрудников и офиса до коллективной работы по большим делам)», — пояснил адвокат.

По его словам, сейчас в бюро и индивидуально работает примерно треть адвокатов страны.

«Ухудшение правового положения адвокатов не только мешает им выполнять свою работу, но и отражается на степени правовой защищенности всех граждан — и тех, которые получают юрпомощь, и тех, которым она когда-либо может потребоваться, то есть всех», — подчеркнул Лаевский.

«Если нам запретят практиковать по уголовным и административным делам или вовсе потребуют прекращения деятельности адвокатских бюро и индивидуальных практик, то это будет колоссальный удар по независимости профессии, откат назад в развитии адвокатуры и, безусловно, серьезное умаление возможностей граждан и организаций в получении юрпомощи», — предупредил адвокат.

 
 
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Адвокат Дмитрий Лаевский, защищающий бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико, обратился за разъяснениями в Министерство юстиции, республиканскую...
 
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