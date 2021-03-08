«Мы сами стали теми, за кого хотели выйти замуж». Почему «женское счастье» больше не связано с мужчинами

Источник материала: Tut.by

Если сегодня вам никто не пожелает «простого женского счастья», проверьте: а) женщина ли вы, б) живы ли вы. Хотя, возможно, вас просто окружают умные и современные люди — тогда, главный подарок к празднику уже в ваших руках. И это, знаете ли, редкость.

Казалось бы, двадцать первый век, четвертая волна феминизма, большинство наших соотечественников полагает, что равноправие давно достигнуто… Но при этом женское счастье по-прежнему равно «был бы милый рядом».



Альтернативные открытки, пародирующие шаблонные рассылки к 8-му марта, создала команда онлайн-проекта «День Независимости. Альтернативное 8 Марта»

Хотя сама идея того, что каждой просто жизненно необходим брак, муж, дети, а иной путь — это «сорок котов, когда ты умрешь, съедят тебя», априори подразумевает, что женщина не совсем полноценный человек. Не самодостаточная личность. Без «второй половинки» она никто.

Ты можешь достичь невероятных высот в карьере, получить Нобелевскую премию и стать хоть президентом (не в этой стране, конечно, не подумайте плохого). Но если ты не состоялась как жена и мать, ты все равно всего лишь одинокая несчастная старая дева.

Как писала Маргарита Симоньян (не хочется мараться ее цитатами, но очень показательно): «в День святого Валентина 235 девушек выстроились шеренгой в поддержку улетевшей в Германию Навальной. У остальных есть мужики». Нормальные женщины сидят дома с мужьями и варят борщи, да-да, мы помним. Спасибо, у нас тут свои советчики по борщам имеются.



Альтернативные открытки, пародирующие шаблонные рассылки к 8-му марта, создала команда онлайн-проекта «День Независимости. Альтернативное 8 Марта»

Как мы видим, сами женщины продолжают транслировать: мы стоим на ступеньку ниже мужчин. Буквально вчера читала комментарий, в котором дама писала о том, никогда не возьмет на работу других женщин. Потому что они работают хуже мужчин, без огонька, увлеченности и страсти (что?!). Опять же дама пишет, что в метро нужно заранее объявлять о том, что поездом управляет женщина, чтобы можно было пропустить его и поехать на «нормальном»! То же самое касается и самолетов.

И это вы называете отсутствием гендерного неравенства?

Ну, откуда же ему, равенству взяться, если мужчины во всем разбираются лучше. Даже в том, что касается женских проблем. Около двух недель назад в Clubhouse состоялась дискуссия «Внимание, токсично: адекватный феминизм». Комнату с разговором о борьбе женщин за свои права решили организовать телеведущий Павел Осовцов, журналист Михаил Барышников и главный редактор Esquire Сергей Минаев… Да-да, мужчины решили обсудить, можно ли женщинам иметь свое мнение и открывать рот.

Дело, кстати, закончилось скандалом: мужчины вели себя по-хамски по отношению к подключившимся к беседе женщинам, подшучивали над ними и постоянно перебивали.

Спасибо скажите, девочки, что вас вообще пригласили поговорить с умными людьми и «настоящими экспертами» в области «адекватного» феминизма.



Альтернативные открытки, пародирующие шаблонные рассылки к 8-му марта, создала команда онлайн-проекта «День Независимости. Альтернативное 8 Марта»

Конечно, нельзя не признать, что мир все-таки меняется: Минаева, вот, благополучно выпилили из Clubhouse. А вчера свекровь с удивлением поделилась тем, что в каком-то ток-шоу три выпуска подряд известные актрисы рассказывают о том, как их били мужья. Безусловно, раньше об этом никто не говорил.

А теперь все эти истории немного развеивают миф о безусловном счастье замужества, не так ли?

Или вот по Сети сейчас гуляет очень смешной ролик, где девочка в пух и прах разбивает саму идею замужества. Зачем мне, мол, ленивый муж? Я хочу жить для себя и в свое удовольствие. И сестре младшей говорит: я тебя замуж гнать не буду, я ж тебе зла не желаю.

Это уже совсем другое поколение, не мы — девочки, которые делали фату из тюля и мечтали о прекрасных принцах. Что из этого вышло? Как говорится, мы сами стали теми мужчинами, за которых в детстве хотели выйти замуж.

Читала такую версию: институт брака еще более-менее держится за счет того, что мужчины приносят домой больше денег, чем женщины. Если же мы достигнем равноправия, и женщины массово начнут получать наравне со своими мужчинами, а может и больше, чем они, необходимость в браке исчезнет окончательно.



Альтернативные открытки, пародирующие шаблонные рассылки к 8-му марта, создала команда онлайн-проекта «День Независимости. Альтернативное 8 Марта»

Но пока мы к этому не пришли. И не уничтожили установку: без мужика женщина не выживет. Особенно массировано ее продолжают проповедовать сериалы и фильмы — русскоязычный контент, в основном: скрепы, традиции, семейные ценности.

Специально, так сказать, по работе, села и посмотрела несколько современных русскоязычных фильмов, чтобы понимать, изменились ли как-нибудь риторика и угол зрения в связи с «миту», «новой этикой» и так называемым «новым положением женщины в обществе».

Ха!

Начиналось всё совсем неплохо. Три подружки на встрече выпускников после пятнадцатилетнего перерыва. Первая — хозяйка модельного агенства в мехах, вторая — успешная художница, у которой скоро персональная выставка, третья — владелица собственного кондитерского бизнеса. Все очень счастливы в браке. Но вот они возвращаются по домам. Оказывается, что первая — горничная в богатом доме, которую выгоняют с работы за то, что она надела хозяйские шмотки. Она остается без средств к существованию, а у нее дочь-подросток, лежачая свекровь и безработный муж-алкаш. Свекровь умирает, муж говорит: «Выметайтесь на все четыре стороны, я квартиру продаю».

Вторая на самом деле живет с домашним тираном, который заставил ее бросить учебу, запретил работать, унижает, оскорбляет и бьет. После очередного удара она собирает чемодан и уходит в никуда. Третья застает мужа в постели с лучшей подругой, они говорят ей: «Мы уже много лет вместе, а ты давай-ка собирай чемодан и отдай ключи от квартиры».

Ну, вот собрались они втроем со своими чемоданами, поплакали да решили бизнес замутить, новую главу начать. Всё складывалось преотлично, и стоило только возникнуть мысли о том, что наконец-то мы увидим альтернативный вариант развития событий, где женщины могут самостоятельно построить счастливую жизнь, как две героини тут же знакомятся с новыми рыцарями своих сердец и заводят бурные романы.

А в качестве вишенки на торте художница прощает избивавшего ее тирана и возвращается к нему. Все счастливы вместе — вот такой вот постсоветский хэппи-энд.

В другом фильме шикарная, умная и образованная молодая женщина из очень состоятельной, интеллигентной семьи, в исполнении прекрасной Равшаны Курковой, мечется между двумя женихами — один ей постоянно изменяет, второй — без конца обманывает и прикидывается не тем, кто он на самом деле.

Вариант послать к черту обоих, перестать страдать и пожить в свое удовольствие вообще не рассматривается, нам же по-прежнему нужен счастливый финал «поженились и жили долго и счастливо». В конце, конечно, поженились все, даже те, кто не планировал.

Сейчас все смотрят российский сериал «Топи». Вот только что в ленте о нем написали буквально следующее: «Нормально ли в 2021-м году выпускать сериал, где главные герои — стартапер, журналист, а также три бабы — девственница, брошенка и сбежавшая от мужика — да, всё правильно, профессий у девушек нет».



Альтернативные открытки, пародирующие шаблонные рассылки к 8-му марта, создала команда онлайн-проекта «День Независимости. Альтернативное 8 Марта»

А и правда, зачем женщинам какие-то там профессии, если их главное предназначение — освещать окружающих своей красотой, радовать улыбками и хорошим настроением? И, конечно, мечтать о простом женском счастье.

Как говорится, с праздником, милые женщины!

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