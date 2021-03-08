«Твои успехи зависят только от тебя». Айтишницы - о работе и гендерных вопросах

Источник материала: Tut.by

Изначально 8 Марта возник как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Поэтому в преддверии праздника 42.TUT.BY поговорил с айтишницами о работе, «технарстве» и немного — о гендерных стереотипах.

«Твои успехи зависят только от тебя, желания учиться и развиваться»



Фото: из личного архива Светланы Архаровой

Светлана Архарова сейчас работает в EPAM в качестве Delivery Manager — эта должность требует лидерских и бизнес-навыков и граничит с одной стороны с архитектором и с другой — с Program Manager.

— Вот уже 14 лет я работаю в EPAM, по сути, это весь мой рабочий стаж, — рассказывает она. — Пришла джуниор-тестировщиком и успела поменять уже несколько доменов внутри компании, остановившись на геймдеве. Сегодня эта область вышла далеко за рамки разработки самих игр, продукты компаний превратились в культурные явления, а используемые технологические решения находят применение и в других отраслях. Например, благодаря геймдеву в киноиндустрии появился такой этап, как виртуальный продакшен, и зритель получил возможность наслаждаться максимально реалистичными спецэффектами и сценами.

Сейчас я работаю в роли Delivery Manager на проектах по тестированию для нашего клиента Epic Games. EPAM вместе с Epic Games разрабатывает и тестирует несколько флагманских продуктов компании. Delivery Manager довольно широкое понятие, но если обобщить, то я отвечаю не только за то, чтобы проект был сделан в срок, с должным качеством, в соответствии с ожиданиями клиента и его бизнес-целями, но и чтобы все команды работали слаженно, были нацелены на единый результат.

По словам Светланы, точные науки не были для нее самыми простыми и самыми любимыми предметами. Наверное, поэтому она и поступила в БГУИР на самый «гуманитарный» факультет: инженерно-экономический и специальность «информационные системы и технологии в экономике».

— При поступлении я выбирала отрасль, в которой смогу найти много возможностей для самореализации, — продолжает собеседница. — И в отношении IT это очень верное утверждение, здесь есть полная свобода выбора, главное — желание развиваться. Это могут быть совершенно разные виды деятельности, сегодня ты тестировщик, завтра можешь стать UX-дизайнером, а послезавтра ты вдруг открыл в себе интерес и склонность к какому-то языку программирования и можешь сделать разворот в новом направлении. Речь не только о разных технологиях, но и об отраслях: есть возможность работать на проектах для финансового сектора или здравоохранения, а потом перейти в геймдев, как это вышло у меня.

Конечно, IT — это и про определенную финансовую независимость, но в первую очередь — про личную ответственность. Так как все твои успехи зависят только от тебя, желания учиться и развиваться, идти вперед. В этом мои ожидания от сферы оправдались в полной мере, и даже больше.

Порой можно услышать, что в сфере ИТ есть гендерный перекос, поэтому мы не могли не спросить Светлану, кого в ее области больше — парней или девушек?

— Могу рассказать исключительно на примере проектов, где я работала. Так получалось, что у нас всегда было примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Наверное, в индустрии в целом гендерный перекос еще сохраняется, но мне кажется, что в последнее время ситуация переломилась и появляется все больше женщин-руководителей, евангелистов в самых разных технологических областях — как глобально, так и в региональных подразделениях компаний.

Интерес девушек к образованию в сфере технологий растет и потому, что сами компании борются со стереотипами, будто женщинам нет места в IT, программирование и написание кода — это скучно, и так далее. Все больше внимания уделяется вопросам женского лидерства, разнообразия в командах и на проектах. Например, в EPAM много руководителей-женщин, женщин-разработчиков, которые делятся своими историями, становятся менторами для коллег, и это очень вдохновляет.

В преддверии Международного женского дня у нас проводятся мероприятия и мастер-классы по лидерству, панельные дискуссии с представителями разных направлений и подразделений компании со всего мира, куда приглашают не только сотрудников компании, но и внешнюю аудиторию. В прошлом году на дискуссию, где коллеги-девушки делились своими личными историями, пришло более 300 человек, и еще около 400 подключились онлайн, и среди зрителей было много мужчин. Это значит, что интерес к этой серьезный теме высокий, и очень здорово, что вопросу гендерного паритета уделяется много внимания.

На своем опыте с гендерными стереотипами я не сталкивалась, ни в компании, ни во время учебы. Возможно, только за рулем, но, к счастью, все реже. Хотя слышала и про отказы на собеседованиях, и про нежелание сотрудничать с молодыми родителями. Мне кажется, что в IT такие случаи встречаются довольно редко в принципе, потому как при приеме на работу оцениваются профессиональная экспертиза и качества, необходимые для выполнения рабочих задач. И это здорово.

«Я это связываю с пока еще сильным влиянием стереотипов в нашем обществе: что лучше подходит девушкам, а что парням»



Фото: из личного архива Екатерины Пронько

Екатерина Пронько — начальник отдела контента, локализации и продвижения в минском офисе группы продуктовых компаний BP Mobile.

— Я работаю в сфере мобильной разработки, — рассказывает она. — Наша группа компаний специализируется на разработке приложений — от бизнес-утилит и мобильных игр до фитнес и lifestyle-приложений. Поэтому проекты и задачи достаточно разнообразные.

Я руковожу отделом, состоящим из трех команд: ASO (поисковая оптимизация мобильных приложений в App Store и Google Play), контент (подготовка текстовых, графических, музыкальных и видеоматериалов) и команда копирайтинга/локализации (написание, перевод и адаптация текстов на разные языки и для разных культур).

Моими любимыми предметами в школе были математика и информатика. Вообще, компьютерами интересовалась с детства. Помню, когда мне было около семи лет, маме на работе установили первые компьютеры и систему DOS. Для меня было удивительно: нажимаешь одну кнопку на клавиатуре, а внутри уже происходит целый процесс! В школе на информатике завораживало, как написанные текстом команды преобразуются в готовый результат. В то же время у меня всегда были и творческие интересы: любила что-то придумывать, реализовывать, рисовать. Поэтому при поступлении выбор пал на БГУИР, инженерно-экономический факультет. Это более широкое направление, где изучается и программирование, и инжиниринг, и маркетинг, и экономика.

Во время обучения в университете проходила некоторые бесплатные курсы от IT-компаний. Понимала, что хочу связать свою профессию с IT, но уверенности, какую конкретно специальность выбрать, не было. Как и многие в 2011 году, знала только про программистов и тестировщиков.

В нашу команду я пришла на пятом курсе с целью временной работы, пока не закончу университет. Но так закрутилось… Кажется, еще вчера это была студенческая подработка, а сегодня я уже 10 лет в команде, да еще и руковожу отделом из 28 человек.

И сейчас могу ответить более четко, почему выбрала IT. Это сфера для тех, кто любит постоянно развиваться, не стоять на месте, узнавать новое, все время что-то улучшать и оптимизировать. Условия на рынке меняются со скоростью света, и ты должен успевать меняться и подстраиваться под них вовремя, иначе проиграешь. Также это сфера, где есть разные интересные направления, которые подойдут именно вам, все можно изучить и попробовать.

Екатерина говорит, что в некоторых подразделениях гендерное соотношение — не 50/50. Например, в отделе программистов большинство мужчин, а в отделе копирайтеров — девушек.

— А вот среди менеджеров, тестировщиков и дизайнеров нет очевидного гендерного превосходства. Поскольку собеседуем мы всех на равных условиях, и никогда нет цели нанять кого-то конкретного пола, я это связываю с пока еще сильным влиянием стереотипов в нашем обществе: что лучше подходит девушкам, а что парням, — считает она. — Но замечательная черта нашего времени — факт, что возможностей много и переучиться никогда не поздно. В частности, в IT много профессий, для которых нет релевантного высшего образования. Все нарабатывается опытом, курсами, посещением разных митапов, на которых можно получить нужную информацию и полезные знакомства, ну и информацией из интернета. Вопрос желания и вашей активности.

Екатерина говорит, что лично никогда не сталкивалась с гендерными стереотипами — может, потому что уже 10 лет работает в одной и той же команде, где «уважительно относятся ко всем». А на вопрос, есть ли у нее самое нелюбимое поздравление с 8 Марта, говорит, что не любит, только когда дарят плюшевые игрушки.

— Лучше оставьте их детям, — улыбается она. — У меня, наверное, нет нелюбимых поздравлений. Я благодарна всем, кто поздравляет и говорит теплые слова.

«Белорусы — это такой народ, который готов работать с рассвета до заката»



Фото: из личного архива Марии Харичевой

Девять лет назад Мария Харичева пришла работать в IBA на должность тестировщика. Сейчас же она — начальник отдела тестирования и бизнес-анализа: под ее началом — 25 человек, плюс она коммуницирует со всем департаментом разработки на 250 человек и работает с заказчиками. Так, сейчас Мария занята в проекте с крупной немецкой компанией-перевозчиком, где только со стороны IBA развивают продукт около 50 человек.

— До прихода в IBA я изучала кибернетику в БГЭУ, так что «войти в айти» мне было немного легче: все же мы изучали пять лет математику и некоторые языки программирования, — рассказывает Мария. — Но сейчас я не пишу код в чистом виде: на данном этапе, помимо управления отделом и развития его экспертиз, я занимаюсь реверс-инжинирингом. Что это значит? Допустим, кто-то много лет назад написал код, а сейчас я его читаю и пишу спецификацию, чтобы разработчик смог перенести бизнес-логику на новые технологии.

Да, это тяжело, но мне нравится моя работа, в том числе находить решения зачастую нетривиальных задач. Это словно решить сложный пример в школе. И мне нравится находить слабые места в разрабатываемых у нас продуктах, помогать устранять то, что может вызвать проблемы у конечного пользователя и, вероятнее всего, не позволит ему решить бизнес-задачу.

На вопрос, не жалеет ли она, что не ушла в «чистую науку», Мария отвечает отказом: работая, допустим, в сфере кибернетики, она бы не смогла так часто общаться с людьми.

— Каждый раз, работая с заказчиками, я узнаю их стиль жизни, что они любят, какие у них традиции, истории, и это очень здорово — настолько все разные. Например, американцы из разных частей страны отличаются по своему укладу жизни. Если люди из Каролины — словно в семейных фильмах: ходят в церковь, отмечают День благодарения и ведут размеренную жизнь, — то американцы из Нью-Йорка более жесткие и деловые.

Я была в Испании в командировке и после этого поняла, что при работе с испанцами сроки надо увеличивать в два, а то и в три раза. Их вечная расслабленность просто потрясает: они неспешно приходят на работу, пьют кофе, час работают, уходят на обед на два часа, еще немного работают и потом говорят «все, пока». При этом люди счастливые и довольные.

А вот немцы — это люди-часы. Они работают строго с 9 до 6, у них четкое разделение: есть работа, а есть дом, и после шести меня не надо трогать. Причем если человек находится за рабочим компьютером больше чем восемь часов, на мониторе появляется предупреждающая надпись, что «пора заканчивать работу». После 10 часов работы сотрудника его начальнику отсылается нотификация, и дальше этот человек «идет на ковер» объясниться, почему он задержался.

— А белорусы по своему отношению к работе ближе к немцам или испанцам?

— Думаю, белорусы — это такой народ, который готов работать с рассвета до заката. Правда, не знаю, хорошо это или плохо.

Про ИТ порой говорят, что это «мужская работа» и женщинам здесь тяжелее пробиться. Но Мария с этим не согласна.

— Да, я встречала сотрудников, которые говорили что-то вроде «ну я же мама». Ну да, ты мама, но еще ты профессионал и специалист в своем деле. И голос специалиста будет услышан независимо от гендера — если он будет подан правильно. Я убедилась в этом на собственном опыте, когда мне приходилось искать способы донести свою точку зрения до людей, мужчин на более высоких должностях.

Более того, скажу, что в нашем подразделении из пяти начальников отделов — три женщины, и две из них отвечают за разработки очень серьезных систем, например интернет-банкингов, платежных сервисов или систем автоматизации рабочих мест. И они делают серьезную техническую работу, потому что в этом случае ошибки стоят огромных денег. Это говорит о многом.

Но, конечно, очень многое зависит от окружающих нас людей. Так, на моем пути встречались очень крутые специалисты и замечательные люди, которые помогали мне расти в профессиональном плане. Из меня бы вряд ли получился бы толк, если бы не их помощь. И сейчас я работаю с замечательной командой — без нее я бы не справилась.