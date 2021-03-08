«Избили из-за отказа стать любовником влиятельного человека». Насыщенная жизнь Сергея «Тарзана» Глушко

Источник материала: Tut.by

Его танцы вот уже более 20 лет подарок для многих. Да и сам он — в прямом смысле презент к Международному женскому дню, ведь родился Сергей «Тарзан» Глушко аккурат 8 марта. Но, справедливо заметим, что и слез дамы из-за него пролили немало. В день появления на свет самого известного стриптизера на постсоветском пространстве вспоминаем его биографию.

Сергей Глушко родился на севере, в поселке Мирный Архангельской области 8 марта 1970 года. Мама мальчика — белоруска. Кстати, сегодня его родители живут в Минске — в простой многоэтажке в районе улицы Притыцкого.

Танцами и сценой маленький Серёжа не грезил. Скорее наоборот: занимался спортом, ходил в качалку и хотел быть военным, как папа. Правда, когда был подростком, сколотил с друзьями группу «Фортуна», в которой был фронтменом. Но поступать пошел в военно-космическую академию. Окончил ее с отличием и поехал служить на космодром «Плесецк».

— Когда при поступлении в академию я заполнял анкету, то на вопрос «Почему решили стать военнослужащим?» честно ответил: «Хочу продолжать славную семейную традицию». А почему нет? В те годы профессия военного была уважаемой и высокооплачиваемой. Человек в форме считался, как это принято теперь говорить, VIP-персоной и мог семью содержать в полном достатке. У моего отца был автомобиль «Жигули» шестой модели. Да и мы с братом ни в чем не нуждались.

Правда, первый год в академии назывался: «приказано выжить». Постоянно хотелось есть и спать. Сразу после тренировок, в которые входил кросс на десять километров в полном обмундировании, мы брали в руки лопаты и копали. Стреляли из всего, что может стрелять. Я похудел на десять килограммов, научился спать на бегу, привык к армейской баланде, а сапоги стали казаться удобнее кроссовок.

Еще во время учебы Сергей познакомился со своей первой супругой. Ухаживал долго и трепетно, что удивляло даже его самого. Влюбился по-настоящему. Взаимности добивался несколько лет. А когда после окончания университета поехал служить по распределению, осмелился и сделал своей прекрасной Елене предложение.

— Как мужчине покорить сердце девушки? Только яркими и смелыми поступками. Что я, собственно, и делал. Стоял ноябрь. Намечался Ленин день рождения. Цветов в нашем городке зимой не продавали. Ближайшая точка, где можно было их раздобыть, — Архангельск.

Я занял денег на билет, на службу не пошел, тайком покинул космодром, шесть часов трясся в вонючем плацкарте, потом целый час мотался по вечернему Архангельску в поисках цветов. Такая холодина была, думал, концы отдам, пока розы найду. А потом вез их обратно, грея собственным телом и дыханием. Торжество было в разгаре. Гости, танцы, общее веселье… И тут появляюсь я, замученный, замерзший, но с букетом. И вскоре неприступный бастион был взят. Мы сняли квартиру и стали жить вместе. Потом поженились, и мне, как молодому и семейному офицеру, дали однокомнатную квартиру.

Все шло, как и должно было быть. Сергей быстро продвигался по карьерной лестнице с хорошими перспективами на будущее, любимая была рядом, но огромная страна вдруг распалась и условия жизни у военных катастрофически ухудшились - денег едва хватало на жизнь:

— Дошло до того, что устроился в строительную шарашку, работал рядом с алкоголиками. Мне было стыдно, что я, с высшим образованием, занимаюсь ерундой. Неужели это мой предел? Не дай бог никому пережить такое. А Лена — красивая девчонка, ей хотелось хорошо одеваться, жить ярко и комфортно. Я злился на себя, что не могу ей этого дать. Атмосфера накалялась с каждым днем. И мы решили расстаться, благо детей не было. Пошли в загс и в графе «Причина развода» написали обычную формулировку «Не сошлись характерами». Что, в сущности, было правдой. Некоторое время еще прожили под одной крышей, а потом я собрал чемодан и уехал в Москву, к тетке.

Белокаменная встретила Глушко неприветливо. Новая работа нашлась быстро, но воображение не поражала: мужчину взяли охранять стройку. Потом он торговал мебелью, распространял «Гербалайф», трудился администратором, но все равно не сдавался: учил английский и продолжал поиски настоящего дела. Волей случая ему назначили собеседование в модельном агентстве и… звезды сошлись — Глушко приняли. Совсем скоро он стал заметной фигурой в тогдашней фэшн-индустрии.

— Я вошел в первую десятку русских манекенщиков, участвовал почти во всех дефиле, снимался в рекламе, открывал показ Линды Евангелисты, когда она приезжала в Москву. Еще одна яркая веха в моей модельной биографии — каталог русской версии новой коллекции Версаче. Тогда была мода на крупных светловолосых парней, похожих на русских богатырей. А с атлетическими формами у меня всегда все было в порядке.

Помните светловолосого парня из клипа группы «Белый Орел» на песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой»? Это был Сергей Глушко. Появление в этом музыкальном видео наделало много шума:

— «Белый орел» была группа-загадка. Лица ее участников специально скрывались. Чтобы народ мучил себя вопросом: кто же там поет? Так вот, выходит этот клип, песню исполняет мужчина, а единственная мужская персона на экране — мускулистый парень с длинными светлыми волосами. И все долгое время считали, что я и есть тот самый таинственный «Белый орел». Меня даже на допрос в Муз-ТВ вызывали: «Признайтесь, вы исполняете песню?» — «Нет, ребята. Я не „Белый орел“, я — Сергей Глушко».

Стриптиз в его жизни возник неожиданно. Менеджер одного из лучших московских клубов предложил попробовать себя в «танцах». Открытый ко всему новому Сергей согласился.

— Пришло довольно много ребят. Нам выдали «стринги», мы переоделись и выстроились около сцены. Говорят: «Выбирайте любую музыку, и вперед». — «Подождите, — прошу, — я не умею ничего». — «Это нормально, природа подскажет. Будете сразу выступать перед публикой. А сейчас быстренько придумываем себе псевдонимы. Типа «На сцене неукротимый Алекс!». Я стою и мучаюсь: как же придумать имя в профессии, которой ты еще даже не начал заниматься?

Ведь псевдоним должен нести некую смысловую нагрузку. И тут один из парней говорит: «Я буду Герцог!». Если до этого я еще пытался напрягать мозги, то после его слов перестал. Ну с какого перепугу ты Герцог? И я решил: останусь Сергеем. Я не стыжусь своего имени. Выскочил, когда подошла моя очередь. Что-то делал руками и ногами, даже не понял — в такт или нет. Чувствовал себя ужасно. Не знаю, как это выглядело со стороны. Но вот прозвучали финальные аккорды, и я слышу — в зале шепчутся: «Тарзан, Тарзан». Придя в себя после дебюта, подумал: а почему бы и нет? Тарзан — персонаж из детства. Он добрый, положительный.

Пришел случайно, да так и остался. Его танцы «подсказанные природой» пришлись публике по вкусу. Потом стал сам ставить шоу-спектакли «а-ля эротик» на которые собиралась вся Москва. Звезды эстрады приглашали Глушко и его балет к себе на подтанцовку.

— Для меня большей похвалы нет, когда спрашивают: «А где вы получали хореографическое образование?» Я отвечаю правду: «На плацу…».

Начали поступать и непристойные предложения от представителей обоих полов. Порой, такие настойчивые, что Тарзана как-то избили из-за отказа стать любовником влиятельного человека. В одном из интервью Сергей признался, что зарабатывал бы в десятки раз больше, если бы соглашался на «продолжение банкета». Но его внутренние убеждения никогда не позволяли ему скатиться до торговли собственным телом. Все только по любви. И эта любовь была уже не за горами.

— О Наташе Королевой я, конечно, слышал. Для меня она была звездой из другой галактики под названием шоу-бизнес. Если бы я в своей военной казарме, сидя у телека, сказал, что Наташа Королева будет моей женой, меня бы тут же забрали в сумасшедший дом. И вот однажды эта звезда пришла в клуб, где мы выступали, и увидела нашу программу. Потом мы вместе ездили на гастроли. А потом вдруг Наталья сказала, что любит меня.

В то время Игорь Николаев и Наташа Королева уже не были парой, каждый жил своей жизнью, хотя разводиться не спешили. Поэтому для общественности было, конечно, шоком узнать, что сказке «Дельфина и Русалки» пришел конец. Но началась новая — «Тарзан и Русалка». Их первое свидание закончилось беременностью Натальи. Через положенные 9 месяцев родился сын Архип, а еще через год пара сыграла красивейшую свадьбу:

— Плыли на пароходе по Неве, в Петропавловке для нас пел хор, а завершился праздник банкетом на Каменном острове. Мир шоу-бизнеса воспринял наш союз как мезальянс. Мол, Королева променяла маститого композитора в годах на молодого жеребца сомнительной профессии. Но мы трое знаем, как все было. И нам с Наташей плевать на слухи.

Нужно сказать, что «жеребец» впахивал 24/7, чтобы содержать семью и доказать обществу, что он не просто стриптизер. Вместе с супругой они записали несколько песен, каждая из которых стала хитом на русскоязычных радиостанциях: «Веришь или нет», «Без тебя», «Не забуду». К тому времени Сергей окончил музыкальную академию, чтобы овладеть мастерством эстрадного пения.

Его позвали на съемки в кино — справился. Дебютировал в комедии «Восемь с половиной долларов» в партнерстве с Иваном Охлобыстиным, Федором Бондарчуком, Владимиром Меньшовым, Натальей Андрейченко. А через несколько лет получил одну из главных ролей в белорусской картине «Анастасия Слуцкая».

— Когда предложили сняться, я удивился: у меня тогда не было соответствующего образования. Но прочитав сценарий, понял, в чем дело, — я как две капли воды похож на моего персонажа - язычника Будимира. Текст выучил за сутки. Накануне съемок от волнения не смог заснуть. Моей партнершей на пробах была Олеся Судзиловская. Мы начинаем с ней играть сцену, я, конечно, стараюсь изо всех сил, возможно, переигрываю. И вдруг слышу за спиной фразу, которая не предназначалась для моих ушей: «Смотри,этот стриптизер играть чего-то пытается». Боюсь оценивать свой дебют. Но получать на кинофестивале в Киеве приз за лучшее исполнение роли непрофессиональным актером было приятно.

Сегодня за его плечами десятки ролей в кино, театре и на телевидении. Его «Тарзан-шоу» пользуется большой популярностью. Помимо этого, он написал книгу «Культ тела», изучив мировые системы тренировки мышц. И создал программу «Фитнес и мотивация с Сергеем Глушко», в которой знакомит зрителей с упражнениями, позволяющими оставаться здоровым и молодым. Также Тарзан серьезно занимается благотворительностью: в его инстаграме полно объявлений о сборах средств в помощь тяжело больным детям.

На фоне такой идиллии скандальная новость (снабженная интимным видео с участием Сергея и неизвестных девушек) об измене Тарзана была громом среди ясного неба. Более того, эти барышни обворовали дом Глушко и Королевой, похитив драгоценности певицы:

— Меня развели. Я повелся без всякой любви, потому что любовь у меня одна. Эти женщины обладали целым набором веществ, которые ввели меня в полное состояние неадеквата и произошло то, что произошло, — покаялся Тарзан в специальном видеообращении.

Героини криминального скандала пошли раздавать интервью по самым «желтым» шоу на телевидении. Одна из них — по имени Анастасия — заявила о своей беременности от стриптизера, а также о том, что их отношения длятся уже очень долгое время:

— Да, я любила человека, и, наверное, люблю до сих пор. Вся эта история принесла мне очень много горя. Если бы наша встреча, о которой вы просили, все же состоялась бы, то вы бы узнали много нового и интересного, причем не голословно.

Имена Наташи Королевой и Сергея Глушко постоянно мелькали в лентах новостей, доводя певицу до нервного срыва. Но она сумела взять себя в руки, успокоиться и даже простить Сергея.

— Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли. Раскрутить любого нормального чувака — проблем нет. Он такой: «Ну пришли телки, ну неудобно, ну давайте чаю попьем». Это, по сути, были его ошибки, все остальное делалось по строго намеченному плану.

За фактически 20 лет жизни сколько этих баб мне звонили, писали: беременны, не беременны. Я говорю: «Ну и что дальше? Зачем мне эта информация? Вы телефон парня знаете — звоните. Все претензии туда». Дальше у нас возникла ситуация: я чуть не погибла на Волге, упала с катера. Я уже тонула, он меня вытаскивал со дна, откачивал. И после этой аварии я поняла, что Серега будет рядом до конца, что бы ни случилось в нашей жизни. То, как он меня спасал, как трое суток в реанимации менял мне судно, мыл меня… Это был переломный момент в отношениях. После ни о какой ревности, претензиях друг к другу вообще речи быть не могло. Что-то очень сильно поменялось.

Сегодня хрупкий мир в семье Тарзана-Королевой восстановлен. Она поздравляет его с Международным днем стриптиза, а он сопровождает ее на светские мероприятия и выглядит абсолютно счастливым. В качестве знака примирения они сняли новое музыкальное видео на песню «Гори-гори» (авторства белоруса Германа Титова), в котором поют о том, что абсолютно счастливы и забыли о том, что было раньше.