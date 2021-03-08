Голландцы построили виллу, где половина площади - дом, половина - сад

Источник материала: Tut.by

Нидерландская студия Studioninedots создала оригинальный дом в Эйндховене для молодой семьи, которая очень хотела жить в контакте с природой. Deezen рассказывает, чем интересно это сооружение.





— Будучи владельцами сада, наши клиенты захотели построить семейный дом, где они могли бы больше находиться наедине с природой, — говорят в архитектурной студии.

В итоге было решено отойти от традиционной концепции, когда дом и сад существуют раздельно, и создать дом, который представляет собой лоскутное одеяло из чередующихся зеленых дворов и жилых блоков.

Дом растянулся до самых краев участка. Он включает в себя 240 квадратных метров внутренних пространств и 240 квадратных метров внутренних дворов. Этот равный баланс внутреннего и внутреннего пространства дал дому название Villa Fifty-Fifty — то есть 50 на 50.





Некоторые из блоков оставили открытыми или частично закрытыми, в то время как другие полностью закрыты стеклянными или непрозрачными стенами. Среди закрытых пространств — спальни и ванные комнаты, а также гостиная, кабинет и сарай.





Доминанта дома — башня, облицованная полированным алюминием, которая служит также обзорной площадкой. Внутри нее находятся детские спальни.





— Дочки-близнецы растут, и их комнаты в крошечном домике в башне спроектированы так, чтобы быть автономными и позволяющими адаптировать пространство для будущей независимой жизни, — поясняют в студии.

Выбор перфорированной облицовки из полированного алюминия для башни дополняет использование текстурированных материалов серого оттенка, используемых во всей остальной части виллы, включая стены, стальные колонны, гофрированный поликарбонат и мощение из булыжника.





Цветовые акценты во всем доме ограничиваются зеленью и растениями.





При этом внутренняя отделка более смелая. Например, в башне стены окрашены в нежно-розовый цвет, чтобы имитировать цветение вишни, а темно-зеленая ванная комната предназначена для имитации густого леса.



