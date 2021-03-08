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Порывистый ветер и мокрый снег: холодная тыловая часть циклона накрыла Беларусь

08.03.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Порывистый ветер и мокрый снег: холодная тыловая часть циклона накрыла Беларусь

  • 8.03.2021, 8:10
Порывистый ветер и мокрый снег: холодная тыловая часть циклона накрыла Беларусь
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Синоптики рассказали о погоде на 8 марта.

Cегодня погоду на территории Беларуси будет определять холодная тыловая часть циклона, отмечает Белгидромет, пишет сайт naviny.by.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый.

Погода в регионах:

Брест 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 5-10 м/с);

Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск -1..-3°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с).

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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