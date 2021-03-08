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Порывистый ветер и мокрый снег: холодная тыловая часть циклона накрыла Беларусь
Источник материала: Хартия'97
Порывистый ветер и мокрый снег: холодная тыловая часть циклона накрыла Беларусь
Синоптики рассказали о погоде на 8 марта.
Cегодня погоду на территории Беларуси будет определять холодная тыловая часть циклона, отмечает Белгидромет, пишет сайт
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый.
Погода в регионах:
Брест 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 5-10 м/с);
Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);
Могилев -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
Минск -1..-3°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с).
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Синоптики рассказали о погоде на 8 марта.
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