ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Знаменитого разработчика антивирусных программ Джона Макафи обвинили в мошенничестве

08.03.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Знаменитого разработчика антивирусных программ Джона Макафи обвинили в мошенничестве

  • 8.03.2021, 8:03
Знаменитого разработчика антивирусных программ Джона Макафи обвинили в мошенничестве
Джон Макафи

Обвинение считает, что он искусственно манипулировал курсами криптовалют.

Министерство юстиции США заявило в пятницу, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре, целью которого было отмывание денег через криптовалюту, сообщает «Голос Америки».

По данным Минюста, в преступной схеме участвовали Макафи и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-мл. Большое число подписчиков в «Твиттере» позволяло Макафи провоцировать скачки курсов криптовалют для получения прибыли.

Министерство юстиции США заявило, что использование этой преступной схемы позволило Макафи и его сообщнику получить более 13 млн долларов. Обвинения были предъявлены в федеральном суде Манхэттена.

Прокурор Манхэттена Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон «использовали популярную соцсеть и энтузиазм инвесторов на развивающемся рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана».

Макафи содержится под стражей в Испании, Уотсон был арестован в четверг вечером в Техасе.

Напомним, что имя McAfee по-прежнему носит компания - производитель антивирусного ПО. Джон Макафи покинул пост главы основанной им фирмы в 1994 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвинение считает, что он искусственно манипулировал курсами криптовалют.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Твои успехи зависят только от тебя». Айтишницы - о работе и гендерных вопросах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by