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Это меню сегодня праздничное, а погода отнюдь: ожидается метель, порывистый ветер, мороз и осадки

08.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 марта в Беларуси сохранится неустойчивая холодная погода, во всех регионах страны будут заморозки, сильный порывистый ветер и осадки.

Подробности здесь:  https://www.youtube.com/watch?v=9BtTeFDUU5w

На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью местами – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.


фото: интерфакс
 
 
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8 марта в Беларуси сохранится неустойчивая холодная погода, во всех регионах страны будут заморозки, сильный порывистый ветер и осадки.
 
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