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Это меню сегодня праздничное, а погода отнюдь: ожидается метель, порывистый ветер, мороз и осадки
Источник материала: Партизан
8 марта в Беларуси сохранится неустойчивая холодная погода, во всех регионах страны будут заморозки, сильный порывистый ветер и осадки.
Подробности здесь:
На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью местами – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
фото: интерфакс
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8 марта в Беларуси сохранится неустойчивая холодная погода, во всех регионах страны будут заморозки, сильный порывистый ветер и осадки.
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