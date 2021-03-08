Открытки из картона и мимозы по полтора рубля. Как праздновали 8 Марта раньше

Международный женский день — 8 Марта. Каков он в нашем современном понимании? Наследие из СССР или просто повод отметить наступление весны и поздравить женщин? Как он появился и отмечался на разных отрезках истории? Что о нем думают люди разных поколений и что показало исследование о том, хотят ли теперь отмечать в трудовых коллективах «женские» и мужские» праздники.





Историческая справка

Основательницей женского праздника считается немецкая коммунистка Клара Цеткин. В 1910 году она предложила учредить международный женский день для привлечения внимания общества к проблемам женщин.

А двумя годами ранее в Нью-Йорке состоялся митинг женщин, требовавших равноправия с мужчинами. Прежде всего, шла речь о равной оплате труда и предоставлении избирательного права. Впрочем, есть версия, что все началось с «марша пустых кастрюль», который в 1857 году провели трудящиеся женщины Нью-Йорка, выступая с экономическими требованиями.

В общем, первоначально международный женский день явно имел социально-экономический и политический характер. В странах западной Европы именно в таком контексте он начал отмечаться с 1911 года, но фиксированная дата — 8 марта — появилась в 1914 году.





В СССР где-то до 1950-х годов это был праздник лучших женщин-тружениц. В этот день на фабриках и заводах, в учреждениях и организациях проводились торжественные собрания, на которых чествовали женщин-передовиков. Это был хотя и государственный праздник, но не «красный» день календаря.

Во многих источниках пишут, что сделать 8 марта выходным днем хотели в начале 1960-хв. Однако этому воспротивилась Екатерина Фурцева, министр культуры и член президиума ЦК КПСС. Ее возмущало, что о женщинах вспоминают один раз в год, и она была категорически против нерабочего дня.

Выходным 8 марта стал с 1966 года. И теперь это уже был праздник всех женщин, а не только передовиков производства. С того времени постепенно утрачивался политический статус праздника, что не мешало проводить торжественные собрания и праздничные концерты.





Постепенно праздник становился более семейным: появилась традиция 8 марта освобождать женщину от домашних дел. А на предприятиях, в учебных заведениях организовывали поздравления женщин. Традиция жива и сегодня.

Выходным 8 марта по-прежнему остается в постсоветских странах: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане (переименован в День матери), Туркменистане, Молдове, Узбекистане, Украине.

В странах Балтии 8 марта — рабочий день, многие считают этот праздник советским пережитком. Но кому он дорог, те отмечают. В Польше 8 марта — тоже будний день, но многие мужчины по-прежнему поздравляют женщин. В Германии 8 марта с 2019 года является региональным праздником и выходным днем в Берлине.

Любопытно, что в некоторых странах, в частности, в Лаосе, 8 марта — выходной только для женщин, в Китае в этот день для них же предусмотрен сокращенный рабочий день.

! Интересный факт

Площадь 8 Марта в Минске — самая старая, она существует с 1931 года. В 1970-е была известна автобусной станцией. Теперь на этом месте небольшая лужайка и вход на станцию метро «Немига».









Личные истории

Казалось бы, праздник, поздравления — самые лучшие воспоминания. Но за парадной стороной иногда бывают слезы. Специально для Naviny.by несколько минчан вспомнили о том, как отмечали этот праздник в их детстве и позже.

• Для бабушки праздник, для внучки — дополнительный выходной

— В деревне, где я родилась, никто ни про какое 8 Марта не знал. В Минск приехала в 1961 году, пошла работать на завод. Вот там у нас были торжественные собрания, лучших работниц награждали, были концерты, — вспоминает 77-летняя Мария Васильевна. — Выходным 8 Марта стал не сразу, точно не вспомню, когда. Дома 8 Марта стали отмечать, когда уже побогаче стали. Помню, мы свою квартиру получили, пригласили гостей на праздник. Мне свекровь подарила чайный сервиз, я ей — халат. Мы малому радовались. Дети открытки рисовали в школе и дарили мамам и бабушкам. Муж дарил духи, цветы. Цветочных магазинов в Минске было мало, очереди большие. Но мужчины в нашем доме договаривались — стояли по очереди, дети помогали. В магазине можно было купить мимозы, тюльпаны и гвоздики. А на базаре цветы были дороже. Еще было принято, что женщина 8 марта отдыхала от домашних дел.





Муж рано умер, еще в начале 90-х, дети уже были взрослые. Детям перестройка задурила голову, они всё советское не любят. И в семье праздник как-то сошел на нет. А вот предприятие не забывает, ветеранов поздравляют со всеми праздниками. Дети и внуки воспринимают все праздники как дополнительный выходной, как они говорят, «чтобы подогнать домашние дела».

Дочка и внучки смотрят за моими вещами, выбрасывают старое и покупают новое. Говорят, не нужно ждать для этого Нового года или 8 Марта, как понадобилось, так и купили. Сами-то молодые теперь имеют всё, нет дефицита, они не умеют радоваться таким мелочам, как мы. А я с подругами отмечаю 8 Марта — покупаем скромные подарки, печем пироги, чаевничаем.

• За подарком — в очередь

— Хорошие воспоминания относятся к детсадовскому возрасту, — говорит 49-летняя Людмила. — Мы мастерили мамам открытки, был утренник — дети выступают, родители аплодируют, а потом сладкий стол. Дома, помню, всегда были цветы, а в выходной заезжали поздравить бабушек, там тоже было много вкусностей для детей.

В школе я уже не любила этот праздник, хотя по малолетству не могла объяснить почему. В первых классах 23 февраля — мальчики, а 7 марта — девочки выстраивались в очередь к учительскому столу. Классная раздавала нам подарки, в третьем классе, помню, это была какая-то закладка для книг, карандаш и ручка. С 4-го по 6-й классы подарки детям покупал родительский комитет — всем всё одинаковое. С тех пор ненавижу очереди и причесывание под одну гребенку всех.





С 7-го по 10-й класс мы тянули имена мальчиков, которым выпадало делать подарок. У них была такая же процедура. Равно как иногда можно было поменять Васю на Гришу или Таню на Олю. В старших классах доходило до скандалов на этой почве. Учителям подарки по-прежнему делал родительский комитет.

Высшее образование получала заочно, сессии на такие праздник не выпадали. После школы работала лаборантом в институте. Вот там было здорово — праздничный вечер, танцы. Были и букетики с какими-нибудь интересными сувенирами. Кто хотел — своим отделом шли отмечать в кафе или к кому-нибудь домой.

Работать уже как специалист я начала в 90-е. О, время лихих денег и безумных трат некоторой части населения. Как говорится, «на фирме» устраивали корпоративы. А предшествовал им развоз подарков. Помню комнату, заставленную коробками, в которых стояли пакеты и ведра с букетами. Подарки возили всем: от налогового инспектора до операциониста в банке. А еще был обмен подарками для «лучшей части» фирм-партнеров.

Это длилось буквально года два-три, но очумелое время. И что? Женщины тихо ненавидели тех же операционисток — «это ж сколько им подарков». Мне в метро пару раз обделенные букетами женщины принципиально «нечаянно» ломали один-два цветка. Подарков — туча, а такси — дорого, да и всё потрачено на новый наряд для корпоратива.

Теперь я работаю в разновозрастном коллективе. В лучшие годы дирекция дарила билет на концерт, причем хороший, заезжих звезд типа Меладзе. Теперь дела идут хуже, от фирмы только фуршетик остался. Мы как-то обсудили: нужны ли нам эти праздники. Удивительно, что «за» были женщины старшего возраста и самые молодые мужчины. Договорились о сумме и о том, что это не будут наборы косметики и прочий ширпотреб. В этом году мужчины получили кожаные аксессуары.

По правде сказать, серьезно к этому празднику не отношусь. Поэтому мужа я давно освободила от повинности дарить цветы 8 марта. Гораздо круче, когда он просто так приносит букет. Шучу, что одним букетом осчастливил двух женщин — мне приятно, а бабуле, продающей цветы, добавка к пенсии.

• Ужин каждый вечер не в счет, а 8 марта — зачет

— С детства ненавижу 8 Марта. Рос в бедной, и как говорят, неполной семье — мама, бабушка и я. В 1-3 классе на подарок девочкам и классной нужно было сдать 1 рубль. Как меня пилили за эти деньги! Мама кричала, что она дает в школу рубль, а получает открытку из бумаги, которую мне же и купила, — вспоминает 57-летний Павел. — Как оно всё прошло в 4-м классе, не знаю, болел, и так удачно получилось, что до 23 февраля положили в больницу, выписали точно после 8 марта.





Когда учился в пятом классе, нас, таких вот, как теперь понимаю, не очень благополучных детей, собрал дядя Витя, который недавно приехал из-за границы. У него был гараж и темно-синяя «Волга». Так вот он говорит: «Пацаны, есть работа, поможете — заплачу». Мы помогали убирать в гараже, мыли машину и получили по полтора рубля. Как раз в начале марта.

Перед праздником в цветочном на Розочке (магазин на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Коржа. — ред.) были только букеты, моих денег не хватало. Пошел на цветочный рынок, вот точно не вспомню, где он был в то время — то ли на Урицкого напротив МВД или уже там, где теперь памятник Адаму Мицкевичу на Городком валу. Стоял в очереди за мимозами, которые продавали по ветке. К продавцу подошла девочка и попросила один цветок, хоть самый маленький. Он не дал, сказал, мол, иди отсюда. Она плакала, просила у людей купить. Все отворачивались. А я не знал, что буду делать, когда подойдет моя очередь…





Девочке мимозу купила какая-то дама из очереди. На рубль пятьдесят купил ветку мимозы и пошел домой — поздравить маму. Второй раз в жизни об этом рассказываю… Вместо спасибо она меня отлупила, полагая, что или деньги, или цветок я украл. Уточнить у дяди Вити она отказывалась: богатые спиногрызам денег не дают — был ее аргумент.

Спасибо, мама, за урок: я понял, что не нужно женщине говорить о своих доходах, ну или хотя бы не обо всех. Мы так до 8-го класса по мелочи подрабатывали у дяди Вити, макулатуру собирали, еще какие-то варианты искали. Денег на подарки одноклассницам я больше не просил, но и маме ничего не дарил.





Когда по-настоящему начал зарабатывать, с максимальным комфортом обустроил ее жизнь, но все равно каждый раз она говорила, что я ей должен, и эти рубли на школьные подарки вспоминала до конца своей жизни.

Первая жена очень любила всякие формальности. По большому знакомству достал «Энциклопедию молодой семьи», и вот она ее воплощала в жизнь. Всё нужно было «делать как следует»: 8 марта муж готовит, убирает, дарит подарки. Причем с букетом нужно пройтись как можно медленнее по двору, чтобы все видели. В общем, меня напрягало, что можно готовить ужины каждый вечер, но это как бы не считается, а вот 8 марта — это тебе идет в зачет.

С такой жизнью я расстался в 45 лет, когда дети поступили в вузы. Через пять лет встретил женщину, которой важно внимание не по графику и не для демонстрации соседям. Прекрасно живем! Были бы открыты границы — уехали бы куда на три дня — вот это праздник!

Мои дочери — одна в маму, благо, сейчас полно соцсетей, и вот там она букеты-подарки выставляет. Вторая дочка ее подкалывает, она как-то ровно дышит к подаркам, говорит, главное, что сама могу купить, что хочу.

А на работе у меня отмечают и 23 февраля, и 8 марта. Я отменил бы, но однажды увидел наших маляра и уборщицу: они шли из офиса такие важные и счастливые с двумя букетами и пакетами — «от начальства и от наших мужчин», что пусть уж будет им этот праздник. Да и повод у людей снять спецовки и одеться красиво.

• Можно дарить и впечатления!

— Считаю, что праздники такие отмечать нужно. Правда, 23 февраля какой-то странный день, можно заменить на Всемирный день мужчин, — предлагает 29-летний Артем. — Мне кажется, что отрицают праздники те, кого некому поздравить. Так бывает, но не нужно из-за этого злиться на других и диктовать им, как жить.

Я учился классе в шестом, в тот год в семье явно было трудно с финансами. Но папа все равно устроил праздник маме и сестре. Это была прогулка по Минску и фотоссесия с выдумкой. Можно дарить и впечатления! Два года назад мамы не стало, и лучшие ее фото, как оказалось — именно те, когда мы гуляли по старому городу. Мы еще успели пройтись по тем же местам и сфоткаться буквально за полгода до ее ухода из жизни.

А папа всегда говорит: лучше отдавать, чем брать. В этом году я переехал жить в бабушкину квартиру. Поздравлял с Новым годом ее подруг и просто одиноких соседей, и с 8 Марта поздравлю!

На работе отмечаем разные праздники. К счастью, у нас не дарят пену для бритья. Заведено так, что подарок, а это обычно какое-то развлечение или сертификат, оплачивает фирма. Мы скидываемся женщинам на цветы и сладкий стол. Женщины 23 февраля приносят собственноручно приготовленные угощения и дарят какие-то приятные мелочи. Все довольны.

Почти каждый второй специалист «за»

Не скажем за всех, но согласно опросу, проведенному специалистами Исследовательского центра rabota.by, среди трудоустроенных около 83% подтвердили традицию поздравлять женскую часть коллектива с 8 Марта.

Также около 70% участников опроса положительно относятся к традиции поздравлять женщин в этот день.

Наиболее распространенное поздравление со стороны компании — корпоративные подарки и небольшие корпоративные мероприятия в офисе. Около четверти специалистов воздержались от ответа, так как не знают о планах компании на поздравления в этом году. Почти каждый второй соискатель указал на планы мужчин объединиться и подарить женской части коллектива символические подарки.

А что касается 23 февраля, то среди работающих специалистов около 66% отметили, что в их компаниях отмечали этот день. В большинстве случаев (65,2%) поздравление было организовано женской половиной коллектива. И каждый второй респондент положительно относится к традиции поздравлять с 23 февраля всех мужчин без исключения.

В последние годы появилось мнение, что гендерные праздники, когда мужчин поздравляют с «мужским» днем, а женщин — с «женским», уже перестали быть популярными. Однако по результатам опроса сервиса rabota.by почти каждый второй специалист оказался не согласен с этим утверждением.