Замглавы МВД: более 2500 уголовных дел открыто в связи с протестами

С августа 2020 года возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел, связанных с протестами, заявил заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.





«Если говорить о преступлениях, связанных с протестной активностью, всего с августа 2020 года их уже более 2,5 тыс. Причем мы говорим не только о массовых беспорядках, но и об умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции и не только сотрудников», — сказал Казакевич в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По его мнению, это большая цифра, так как «в нашей спокойной стране само понятие преступления против государства было всегда нонсенсом».

«Защищая общественный порядок, мы уже в более 800 случаях установили лиц, причастных к так называемым протестным преступлениям», — заявил милицейский чиновник.

Казакевич пояснил, что более 1000 этих дел заведено за преступления в отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Около 70% таких преступлений совершено с использованием интернета.

«Очень удобно сидеть у себя на диване, попивать пиво и, пользуясь иллюзией анонимности, в каком-либо мессенджере, том же самом Telegram, высказывать оскорбления и угрозы. Мы поставили себе задачу и открыто и честно сказали об этом гражданам: мы найдем и накажем каждого, кто совершает подобные преступления. И находим, и наказываем», — заявил замминистра.

Казакевич описал социальный портрет подозреваемых в совершении таких преступлений: неработающий либо работающий на низкооплачиваемой должности мужчина от 18 до 35 лет. «И на вопрос, что сподвигло угрожать, допустим, ладно милиционерам, у нас такая профессия рискованная, а женам, детям милиционеров — звучит шаблонный ответ: я таким образом высказываю свою гражданскую позицию», — сказал чиновник.

24 февраля председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что с лета 2020 года возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Он же 4 марта в ходе посещения «Гомсельмаша» назвал цифру 2407.