Вокруг только девушки. Как справляются мужчины из женских коллективов

Источник материала: Onliner Сегодня Международный женский день — один из главных праздников весны, да что там весны — всего года. И наверное, никто не расскажет про прелести наших девушек лучше, чем мужчины из женских коллективов. Заодно герои делятся секретом, как не упасть в грязь лицом, когда скидываться не с кем.

Не женщины, а девушки!

Владу 18 лет, изначально он хотел быть парикмахером, но занесло в смежную профессию — он нейл-мастер (маникюрщик). И хоть работа не совсем мужская, герой втянулся и сегодня имеет собственную клиентскую базу. Научиться было легко, особенно когда за тобой присматривают 12 девушек — рабочий коллектив салона Women’s Room.

— После учебных курсов меня направили в салон, тут меня и обучили профессии. Первый мой рабочий день был расписан полностью — сделал ногти шести посетителям. Сложности были как в рабочих моментах, так и в общении с клиентами: девушки боялись и не понимали, что парень может сделать маникюр, говорили: «Фу, это же ужас», но были и те, кем двигал интерес. Хорошо, что коллеги поддержали, и теперь ранее недоверчивые клиентки хвастаются подругам, что ногти им делает парень.





— Специфика работы в женском коллективе немного отличается от мужского или смешанного — тут всегда нужно делать комплименты. Если девушка пришла с макияжем, если волосы выпрямила или закрутила — это обязательно нужно подметить, а то они обижаются. И ни в коем случае нельзя затрагивать возраст, назовешь девушку «женщиной» — могут неправильно воспринять и загрустить, хотя ты даже не думал кого-то задеть.

Пока парень рассказывает о специфике работы, рядом постоянно стоит сотрудница, видимо, ей самой интересно, что про нее думает Влад. В это время падает настольная лампа (такое бывает, когда журналист слишком любопытен), и единственный сотрудник-мужчина просит помощи у девушки: «Настя, помоги, может, ты в этом понимаешь». Настя помогает.





— В женском коллективе больше эмоций, от этого и матерятся много, но это весело. Если заходит обсуждение какой-либо ситуации — всегда поинтересуются моим мнением, как взгляд с другой стороны. К мятой рубашке или грязной обуви, особенно в такую погоду, относятся нормально, несмотря на все стереотипы. А если что-то не так с прической — здесь же и подровняют, очень удобно. Еще тут меня подсадили на сновидения и астрологию, например, с директором наши знаки зодиака не сходятся.











— Восьмое марта минус, конечно, особенно финансовый. К этому дню готовился в течение года и все обдумал: будем праздновать в ресторане, и перед этим накрою девушкам стол, где будут собраны все их любимые напитки, в основном это белое сухое. Ну и цветы, естественно. Помимо коллег, еще есть мама и девушка, но про них пока не думал.

Женский коллектив — это цветник, здесь все прекрасно, а парни, которые в него попадают, должны обзавестись терпением и уважать мнение каждой девушки.

Всем девушкам желаю в любой ситуации оставаться такими же прекрасными и украшать этот мир!

До праздника — подработки, а восьмого делаю расписание, чтоб никого не забыть

«Девушка, подскажите, пожалуйста, ой, извините, мужчина». С таких неловкостей начинается рабочий день Давида, ими же и заканчивается: герой работает оператором на почте. В отделении из восьми сотрудников он единственный парень.

— Изначально поступал в колледж связи, но там мне не хватило проходного балла, прием документов во многих местах уже закончился, а колледж сферы обслуживания оказался наиболее приличным заведением в Минске. В нашей группе было 24 девушки и четыре парня. В момент праздников было сложно, ведь нам приносили очень хорошие подарки и нужно было отвечать тем же. Только девушки скидывались по 3—4 рубля, а мы по 30—40 и искали скидки по всему городу. Хорошо, что обошлось без микрозаймов и кредитов.

















— Говорят, женский коллектив — это что-то страшное, но я так не считаю, особенно если девушки приятные, они могут подсказать, как вести себя в отношениях. В мужской среде ты можешь себя безалаберно вести, делать все «тяп-ляп», а когда работаешь с девушками, пытаешься показать себя с лучшей стороны, более культурным, ответственным. Здесь нужно быть самим собой (все понты быстро раскусят) и поддерживать коллег, быть добрым.

В коллективе, скорее всего, поздравлять буду в устной форме, так как финансово не потяну. У меня же еще девушка, мама, сестра и племянница, поэтому в этот выходной день работаю больше, чем оператором на почте. Еще до праздника иду на подработку, там разные строительные работы, так и накапливаю деньги. Восьмого марта с самого утра пришлось составлять план: сначала к маме, потом заехать к сестре — отдать ей подарок, по телефону поздравить бабушку, приехать к девушке и с ней сходить погулять, вечером поздравить лучшую подругу.





— В таких коллективах учусь понимать женскую логику, хотя это сложно и нереально, у них другое восприятие. Ну и чуткость к намекам появилась, парни же говорят прямо, а тут слова вторичны, нужно наблюдать за позой, интонацией, жестами.

Девушкам желаю здоровья и терпения, успехов в своих начинаниях и жизненных целях, а также найти свою любовь и поддержку.

В канун Восьмого марта сделал предложение девушке

Сергей уже десятый год работает в оперном театре макетчиком, в первом коллективе на него приходилось десять девушек, сегодня — пять.

— Специфика очень интересная, сразу чувствуешь внимание женщин, заботу, некоторые сразу хотят тебя накормить. Чувствуется разность отношения к тебе как мужчине и между другими женщинами в коллективе — мальчиков любят больше, как сына. Девушки сами по себе энергичные, и они должны эту энергию куда-то выплескивать: агрессивно поругаться, даже где-то оскорбить, уколоть побольнее, а на следующий день прийти и сказать: «Я же любя, что ты обижаешься». Девушки на это легко реагируют, а у меня так не получается, может, я злопамятный, но в мужском коллективе это так не работает, там ты думаешь, что говоришь, думаешь, что делаешь, и понимаешь последствия.















— В женском коллективе нужно любить всех одинаково, не быть нейтральным, а именно любить, а то у них идет дележка внимания и ты можешь либо стать на чью-то сторону, либо изгоем. В работе девушки падкие на блестки, все красиво должно быть, богато. Даже каркас, которого не видно и функция его просто держать нагрузку, вылизывают до мелочей. У некоторых девушек плохо с ножами, помню, пришла практикантка, и она каждый день резалась, я и медсестра были в шоке, а ей смешно. Бывало, кто-то приходил и ровнял себе кончики волос за моим столом — это реально бесило.

Прелесть в таком коллективе — взаимовыручка. Если природа наградила меня грузоподъемностью, то почему не помочь? Но мне не хватает усидчивости, чтобы до мелочей раскрасить работу, и на помощь приходят коллеги. Еще девушки легко признают ошибки в работе и идут на компромиссы, в то время как мужчины думают, что они всегда правы и самые умные. Раньше девушка (сейчас жена) ревновала, так как были конкурентоспособные коллеги, и не дай бог что-то написать им или позвонить, до сих пор припоминает.





— У меня уже опыт по Восьмому, тут главное правильно расписать бюджет (70% — жене), дальше заказываются тюльпаны, целая коробка, покупаются тортики и шампанское. Хотя сейчас с тортов перешли на суши и пиццы, все же коллектив меньше стал и вкусы поменялись. Предложение своей любимой девушке сделал в канун Восьмого марта, на концерте панк-рок-группы со сцены. Труднее всего было уговорить ее туда пойти со мной.

Я горжусь нашими женщинами, они самые лучшие в мире. С наступлением весны, как и природа, расцветают и наши девушки, а пожелать можно побольше уверенности в себе и чаще радовать нас улыбками.