Стартапы белорусов: «Мова прафесіі», помощник мерчандайзера и образовательный EduDo

Источник материала: Onliner Onliner продолжает рассказывать о сделанных белорусами полезных и интересных проектах. В этот раз мы познакомились с амбициозным приложением EduDo, который посвящен образованию в доступной форме, программой для проверки знания белорусского языка в рамках своей деятельности «Мова прафесii», а также крупным обновлением для iScanner — теперь он научился считать одинаковые предметы, что бывает полезно и дома, и в работе.

Мабільны дадатак Say.by

Беларусы з арганiзацыі Say.by заняліся распрацоўкай мабільнага дадатку і кампутарнай праграмы «Мова прафесii» для пашырэння выкарыстоўвання размоўнай беларускай мовы ў прафесійных сферах i стварэння першай у сваім родзе сертыфікацыі, накшталт TOEFL, IELTS, PTE i iншых. Па словах кіраўніка праекта Аляксандра Шастаковіча, родная для беларусаў мова павінна быць больш распаўсюджанай, а таксама выкарыстоўвацца ў паўсядзённым жыцці, «каб беларуская мова гучала адусюль, каб яе стала істотна больш і каб мы адчулі, што сапраўды жывём у Беларусі». З гэтай мэтай каманда валанцёраў пачала працаваць над заданнямi па беларускай мове для супрацоніўкаў з розных індустрый.





— У нас комплексны падыход, і галоўная ідэя — каб беларускія кампаніі ўзялі на сябе адказнасць за беларускую мову на сваіх прадпрыемствах. Бо гэта нармальна і правільна па шмат якіх прычынах: напрыклад, кліент кампаніі звяртаецца на беларускай мове — вядома, калі яму будуць адказваць па-беларуску, ён будзе больш задаволены і прыйдзе яшчэ. Таксама гэта павялічвае прафесіяналізм супрацоўнікаў кампаніі. Напрыклад, можна правесці такую аналогію: прыйшоў англічанін у кавярню і размаўляе па-англійску — яму ж не пачнуць адказваць на нямецкай, так? Адказ паспрабуюць даць на англійскай мове. Тое ж самае і з нашай мовай: хай людзі намагаюцца адказваць па-беларуску, хоць на якім-небудзь узроўні. «Мова прафесіі» якраз і мусіць падаць неабходныя інструменты, каб бясшвова дадаць жывую беларускую мову ў карпаратыўную камунікацыю. І нават па жаданні ўбудаваць секцыю з беларускай мовай у існуючую адукацыйную сістэму кампаніі.

Каманда збiраецца распрацаваць мабiльны дадатак для іOS і Androіd, які можна выкарыстоўваць як хуткасны тэст для праверкі свайго ўзроўню валодання беларускай мовай у сваёй прафесіі і павышэння навыкаў. Каманда лічыць, што галоўнае — не пісаць і чытаць, а слухаць і размаўляць. То-бок менавіта гэта — лепшая практыка для вывучэння і выкарыстання любой мовы (з гэтым цяжка не згадзіцца). Такім чынам, праз тэст можна быць упэўненым, што супрацоўнікі пры неабходнасці размовы з кліентам на беларускай мове змогуць зразумець яго і адказаць.

Тэсты падзелены на некалькі этапаў: праслухаць аўдыяверсію тэкста і знайсці няправільныя словы, напісаць некалькі фраз ці сказаў на слых, прачытаць голасам напісаны тэкст, апісаць карцінку і іншыя тыпы заданняў. Тэматыка падзелена на розныя сферы: для банка, для крамы, для супрацоўнікаў аператара сотавай сувязі, сеткі заправак, ІT-кампаніі і гэтак далей.

Распрацоўшчыкі гавораць, што да каманды далучылася шмат спецыялістаў па адукацыі і мовазнаўстве. Зараз яны праектуюць структуру тэстаў, каб яны былі і цікавымі, і натхнялі на вывучэнне мовы. Усе нацэлена на жывую мову: граматыкі будзе толькі неабходны мінімум, галоўнае — каб чалавек не саромеўся размаўляць і ўвогуле пачаў гаворку на мове.





З тэхнічнага боку каманда выкарыстоўвае нейрасетку, якая распазнае мову, правярае правільнасць i хуткасць вымаўлення. Па словах Аляксандра, патрэбна сабраць i агучыць мінімум пяць тысяч розных сказаў i выразаў, якія будуць выразамі для ўзбагачэння нейрасеткі. Дзякуючы гэтаму яна будзе параўноўваць прыклады гаворкі рэальных людзей для пошуку памылак.

Для запуску камандзе патрэбна 30 тысяч рублёў — не такая і вялізная сумма, калі ўлічваць заробкі ІT-спецыялістаў, мяркуе Аляксандр. Больш таго, каманда працуе без зарплаты, як валанцёры. Прыкладна за месяц сабрана крыху больш за дзевяць тысяч, сярод спонсараў ёсць як вядомыя кампаніі, так і фізічныя асобы. Калі грошы будуць знойдзены, будзе магчыма прафесійна падтрымліваць і развіваць заданні як мінімум цягам года пасля запуску.

Count Mode в iScanner

Команда минского офиса BP Mobile разработала технологию для смартфонов по автоматическому подсчету одинаковых предметов. Это может быть полезно, например, мерчандайзерам при выставлении товара и контроле, сколько еще единиц продукции осталось в ассортименте. Кроме этого, разработчики говорят, что технология облегчает задачи в логистике и инвентаризации. Бытовое применение тоже есть: например, наконец-то можно быстро узнать, сколько таблеток осталось в упаковке или сколько драже в M&M’s, TicTac либо Skittles, а также определить схожие носки после стирки.

Система распознает объекты, которые идентичны по форме, размеру и цвету. Последнее требование не обязательно: если предметы разного цвета, ИИ все равно определит их как одинаковые. Технология интегрирована в приложение iScanner, которое изначально разрабатывали как инструмент для сканирования документов. С тех пор iScanner серьезно изменился: в приложение добавили нейросеть для работы с изображениями, а потом разработчиков понесло: QR-коды, измерение площадей в помещениях и другие функции.





Во время пандемии разработчики сместили фокус на функционал, который помогает работе и учебе в удаленном формате. Так появились улучшенные функции для работы с электронными подписями и печатями, а для студентов и преподавателей реализованы доработки для экспорта отсканированных домашних заданий в образовательные приложения. И отдельный подарок для гуманитариев — автоматическое решение математических задач и уравнений. Теперь к этому всему прибавили еще и автоподсчет одинаковых объектов.

Сейчас в iScanner реализована первая версия алгоритма Count Mode, и разработчики трудятся над его развитием.

EduDo

Этот проект недавно завоевал престижную награду — «Приложение года» на Product Hunt. Мобильное приложение посвящено образованию, и цель команды — сделать этот процесс чем-то повседневным и обыденным, как чистка зубов или поездка в транспорте на работу. Достигнуть такой задачи предполагается через подачу материала в доступной и интерактивной форме.

На данный момент в приложении тринадцать категорий: мода и красота, здоровье и спорт, еда, окружающая среда, бизнес, технологии, искусство и так далее. В начале при регистрации выбираем то, что нам интересно, и затем смотрим короткие ролики от преподавателей. Ими выступают сами пользователи, которые считают себя экспертами в выбранных ими отраслях. Они доносят свои знания в простом виде, и короткие ролики (длиной не более трех минут) можно смотреть что в перерыве за обедом, что в дороге — они не требуют вдумчивого погружения в «лекцию».





Более того, сами разработчики говорят, что EduDo — эдакий «таймкиллер». Только при трате на него времени не чувствуешь угрызений совести, в отличие от пролистывания соцсетей: там действительно минуты жизни уходят впустую, а здесь хоть что-то новое и полезное для себя открываешь.

Команда EduDo отмечает, что старается сделать образовательный процесс более подходящим современному ритму жизни: когда все быстро меняется и у людей ни на что не хватает времени, а получать новые знания нужно беспрерывно.

На первый взгляд это больше всего похоже на TikTok, который удалось наделить смыслом: пусть ролики разной степени полезности, но в целом они качественно составлены и порой очень даже интересны. Вряд ли EduDo заменит образование в классическом смысле, а вот для расширения кругозора и понимания трендов точно пригодится.

Разрабатываете белорусский стартап? Пришлите краткое описание на si@onliner.by , и ваш проект может попасть в следующую подборку.

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