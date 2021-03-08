Дыра недели. Унылый городок, где квартиру с видом на Байкал можно купить за $6000

Источник материала: Onliner

К Байкалу тянутся туристы со всего континента: это самое глубокое озеро на планете и самое большое в Евразии. Непревзойденно чистое пресноводное море, окруженное живописными скалами и застроенное спа-курортами, манит своей первобытной красотой и нераскрученностью. Но есть места, где Байкал угрюм и неприветлив, суров и сер, где его берег опоясан не сетью отелей, а железнодорожной насыпью и рельсами, по которым гремят грузовые составы. В таких местах можно купить квартиру с видом на Байкал всего за $6000. Сегодня в рубрике «Дыра недели» мы рассказываем о странном городке под названием Бабушкин, жители которого, кажется, не осознают своего счастья.

Город Бабушкин назван не в честь чьей-то бабушки, а в честь революционера с такой фамилией. Свое расположение прямо на берегу Байкала город особо никак не использует. Он знаменит лишь железнодорожной станцией, входящей в Транссибирскую магистраль, и тем, что через его территорию проходит федеральная трасса «Байкал». В общем, Бабушкин — это просто очередной периферийный пункт в цепи железнодорожных станций, соединительная ткань, через которую один город цепляется за другой. Градообразующих предприятий здесь нет, если не считать собственно железнодорожную станцию и лесхоз.