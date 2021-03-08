Запрет - лучшая реклама, а вы не знали? Выброшенных из распространения журналов за два дня продали больше, чем за месяц

Издатели предлагают читателям покупать журнал в редакции и писать обращения к властям с просьбой вернуть в киоски белорусскоязычные журналы.

И за два дня смогли продать больше журналов, чем обычно за месяц. "В кассовом аппарате закончилась лента, трижды отдолжали в соседних магазинах, — пишет редактор журналов Андрей Дынько. — Это было прекрасно, сейчас в нашем народе столько солидарности. В результате, вопреки тем, кого Янка Купала называл «ворагамі беларушчыны», у журналов появятся новые читатели, которые раньше о них не знали",euroradio.fm