Пятая часть белорусок проживает в Минске

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном статистическом комитете Беларуси. Об этомкорреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном статистическом комитете Беларуси.





Большинство минчанок живет во Фрунзенском районе (23,1%), 15,4% — в Московском районе, 11,7% — в Заводском.





По данным переписи населения Беларуси в 2019 г., в республике проживали 5,1 млн женщин — 53,8 % от общей численности населения. При этом на тысячу мужчин в приходится 1 163 женщины.





Как отметили в Главном статистическом комитете столицы, в Минске живет 1,095 млн представительниц прекрасного пола (54,3% от всего населения города).





Большинство женщин работают в сферах здравоохранения и образования. Уровень занятости женщин по данным на 2019 г. в трудоспособном возрасте составлял 79,5 %, средний возраст занятых женщин — 42,4 года.





При этом представительницы прекрасного пола чаще получают образование: среди занятых женщин 40,2 % имеют высшее образование, 27,3 % – среднее специальное.





Руководящие должности и их заместителей в государственных организациях занимают 58,2 % белорусок из числа работающих в госструктурах.





Средний возраст рождения первого ребенка у женщин в Беларуси составляет 26,8 лет, в 2009 г. этот показатель был 24,9 лет