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Море цветов: в Беларуси к праздникам вырастили новые сорта
08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Восьмое марта невозможно представить без букетов цветов. В Беларуси к празднику вырастили новые сорта. Можно выбрать из 40 видов роз и 25 разновидностей тюльпанов. А еще – герберы, альстромерии и лилии. Где купить и сколько стоит весенний подарок, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Желтые или розовые. Пионовидные тюльпаны – новинка этого года. Идеальный вариант для тех, кто разрывается в выборе между тюльпанами и пионами перед Международным женским днем.
Она всегда среди ярких красок. Садовод Юлия Полховская говорит: цветам всегда нужно много внимания, как женщине: они нежные, слегка капризные, требуют ухода.
Это последняя цветочная партия, которая раскроется точно к 8 марта. Всего в теплицах вырастили 170 тысяч тюльпанов и 70 тысяч роз. Этот сорт – Джумилия. Несколько лет возглавляет хит продаж. Про цветок говорят – «роза с девичьим румянцем».
Розы и тюльпаны лидируют в Беларуси по продажам в Международный женский день. Цены остались как в прошлом году: от 76 центов за тюльпан и 1 доллара 33 центов за розу.
8 марта в Беларуси разрешено торговать букетами и на улицах. Но только тем, кто свои цветы вырастил сам и может это подтвердить. Перекупщикам грозит штраф до 500 долларов.
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В цветочных магазинах представлены 40 видов роз и 25 разновидностей тюльпанов. А еще герберы, альстромерии и лилии.
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