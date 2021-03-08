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Море цветов: в Беларуси к праздникам вырастили новые сорта

08.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Восьмое марта невозможно представить без букетов цветов. В Беларуси к празднику вырастили новые сорта. Можно выбрать из 40 видов роз и 25 разновидностей тюльпанов. А еще – герберы, альстромерии и лилии. Где купить и сколько стоит весенний подарок, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Желтые или розовые. Пионовидные тюльпаны – новинка этого года. Идеальный вариант для тех, кто разрывается в выборе между тюльпанами и пионами перед Международным женским днем.

«Он выглядит намного красивее, когда напитается водой. Он раскрывается и выглядит очень красиво. Конечно, наши потребители привыкли к обычному виду тюльпанов, но в этом году это голландская селекция – решили попробовать», – отметил исполняющий обязанности генерального директора Минского парниково-тепличного комбината Андрей Филиппович.

Она всегда среди ярких красок. Садовод Юлия Полховская говорит: цветам всегда нужно много внимания, как женщине: они нежные, слегка капризные, требуют ухода.

«Приходим на работу и радуемся красоте. Сразу появляется настроение», – говорит садовод.

Это последняя цветочная партия, которая раскроется точно к 8 марта. Всего в теплицах вырастили 170 тысяч тюльпанов и 70 тысяч роз. Этот сорт – Джумилия. Несколько лет возглавляет хит продаж. Про цветок говорят – «роза с девичьим румянцем».

«Любят и молодые женщины, и в возрасте, поэтому и спрос идет на нее. И по запаху она более ярко выраженная. И высота имеет значение – она вырастает до 60-70 сантиметров», – отметила начальник цеха Минского парниково-тепличного комбината Мария Рудько.

Розы и тюльпаны лидируют в Беларуси по продажам в Международный женский день. Цены остались как в прошлом году: от 76 центов за тюльпан и 1 доллара 33 центов за розу.

8 марта в Беларуси разрешено торговать букетами и на улицах. Но только тем, кто свои цветы вырастил сам и может это подтвердить. Перекупщикам грозит штраф до 500 долларов.



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В цветочных магазинах представлены 40 видов роз и 25 разновидностей тюльпанов. А еще герберы, альстромерии и лилии.
 
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