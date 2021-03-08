Диетолог рассказывает, чем на завтрак полезно заменить колбасу в бутерброде

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Диетолог Марта Марудова называет три варианта завтраков, которые точно не помогут стать стройнее и рассказывает, чем их легко заменить.



Марта Марудова Диетолог -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса

Бутерброды с колбасой или маслом

Бутерброд из батона, масла и колбасы или батона, сливочного масла и сыра — это верный способ в кратчайшие сроки набрать вес. Важно помнить, что сочетание углеводов (хлеб) с жирами (масло, сыр) опасно для талии — особенно для тех, у кого есть проблема с отложением жира в области живота. Что касается колбасы, то в XXI веке уже пора осознать, что по пользе она очень далека от мяса.

Привычные варианты бутербродов легко модернизировать: взять, например, цельнозерновой хлеб или тост, положить на него творожный сыр, далее сделать прослойку из клетчатки — это овощи, зелень, салат, и сверху уложить белковую составляющую — кусочек семги, мяса или маложирный сыр. Такой бутерброд даст насыщение и по калорийности будет в разы меньше, чем завтрак с батоном и докторской колбасой.

Если очень хочется есть масло с сыром, то безобиднее всего это делать с добавлением клетчатки, но без хлеба. Например, сыр можно положить на капустный лист или лист салата — как бы непривычно это не звучало.

Хлеб для бутерброда надо выбирать цельнозерновой, из муки грубого помола, не высшего сорта. Иногда его меняют на тортилью или бездрожжевой лаваш, в таком случае принципиален состав: не должно быть без посторонних составляющих вроде сахара, рафинированного масла.



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Глазированные сырки

В целом начинать утро с углеводов — плохая история. Особенно для людей, у которых есть проблемы с избыточным весом: если они начинают день со сладкого, то, скорее всего, и завершат его так же. Глазированные сырки — это вовсе не творог. Это калорийный, жирный продукт с «пустыми» калориями.

Альтернатива для такого утреннего перекуса — нежирный творог с добавлением ягод, фруктов, кокосовой стружки, сухофруктов, цукатов и греческого йогурта.

Быстрые каши и мюсли

Каши быстрого приготовления — это, конечно, удобно: залил водой, молоком — и готово. Но нужно понимать, что если мы говорим про пользу, долгие углеводы, клетчатку, то это все про каши из цельного зерна, то есть это должны быть каши долгой варки. В магазине можно часто встретить каши с названием вроде «7 злаков», но по факту это не полноценная каша, а углеводы, которые дают мало энергии.

Еще один завтрак, который не пойдет на пользу фигуре, — большинство мюсли. Если углубиться в состав, то часто это всего лишь замаскированный десерт, который всем нравится из-за своей сладости. Если мы говорим про полноценный завтрак, то такие мюсли нужно заменить кашей со свежими или замороженными ягодами или фруктами.

К каше долгой варки на завтрак полезно добавлять белковую составляющую, например, яйцо. Сами по себе яйца — это легкоусвояемый белок, с которым легко сочетать и хлеб, и овощи, и каши.