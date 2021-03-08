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Меган Маркл рассказала, до чего ее чуть не довели королевские обязанности
08.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что выполнение королевских обязанностей едва не довело ее до самоубийства, об этом она призналась в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.
"Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль", - сказала Маркл.
Она рассказала, что сначала не хотела говорить о суицидальных мыслях своему мужу, но понимала, что если не сделает этого, то ей придется решиться на самоубийство. Причем когда "мятежница" сообщила семье, что ей нужна психологическая помощь, ей запретили обращаться к специалистам, потому что это якобы "не пойдет на пользу" всем.
Роспись за три дня до свадьбы
Герцоги Сассекские рассказали и еще об одной тайне, с помощью которой они решили "сломать систему". Они тайно расписались за три дня до официальной церемонии.
"Мы позвонили архиепископу (Кентерберийскому - Sputnik) и просто сказали ему: "Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", - рассказала Меган Маркл.
По ее словам, бракосочетание прошло на заднем дворе их дома в присутствии епископа, без членов семьи и гостей.
© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
С отцом все плохо
Принц Гарри, также присутствовавший на интервью, рассказал о сложных отношениях с отцом, принцем Чарльзом. После отказа от королевских обязанностей они еще больше ухудшились. По его словам, отец и брат принц Уильям "попали в ловушку" своих ролей и неспособны освободиться.
"Я всегда буду любить его, но произошло очень много всего плохого", - подытожил принц Гарри.
Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года, в тот же день королева Елизавета II жаловала им титул герцогов Сассекских. В прошлом году "мятежники" отказались от исполнения королевских обязанностей и их лишили титулов. Принц Гарри с супругой уехали в США и уже в феврале этого года заявили, что не собираются возвращаться.
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"Мятежная герцогиня" призналась также и о том, что официальная церемония бракосочетания с принцем Гарри стала "фейком".
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