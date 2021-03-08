Меган Маркл рассказала, до чего ее чуть не довели королевские обязанности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что выполнение королевских обязанностей едва не довело ее до самоубийства, об этом она призналась в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

"Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль", - сказала Маркл.

Она рассказала, что сначала не хотела говорить о суицидальных мыслях своему мужу, но понимала, что если не сделает этого, то ей придется решиться на самоубийство. Причем когда "мятежница" сообщила семье, что ей нужна психологическая помощь, ей запретили обращаться к специалистам, потому что это якобы "не пойдет на пользу" всем.

Роспись за три дня до свадьбы

Герцоги Сассекские рассказали и еще об одной тайне, с помощью которой они решили "сломать систему". Они тайно расписались за три дня до официальной церемонии.

"Мы позвонили архиепископу (Кентерберийскому - Sputnik) и просто сказали ему: "Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", - рассказала Меган Маркл.

По ее словам, бракосочетание прошло на заднем дворе их дома в присутствии епископа, без членов семьи и гостей.

С отцом все плохо

Принц Гарри, также присутствовавший на интервью, рассказал о сложных отношениях с отцом, принцем Чарльзом. После отказа от королевских обязанностей они еще больше ухудшились. По его словам, отец и брат принц Уильям "попали в ловушку" своих ролей и неспособны освободиться.

"Я всегда буду любить его, но произошло очень много всего плохого", - подытожил принц Гарри.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года, в тот же день королева Елизавета II жаловала им титул герцогов Сассекских. В прошлом году "мятежники" отказались от исполнения королевских обязанностей и их лишили титулов. Принц Гарри с супругой уехали в США и уже в феврале этого года заявили, что не собираются возвращаться.

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