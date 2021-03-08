Зачем эксперту криминалисту в чемоданчике лак для волос - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Чемоданчик эксперта-криминалиста весит 14 кило. Эксперт-криминалист Алла Трубникова берет его с собой на выезд к месту происшествия.

Год назад Алла Трубникова показывала содержимое чемоданчика эксперта-криминалиста корреспондентам Sputnik. Напомним вам, что интересное можно найти в этом чемодане, похожем на бьюти-кейс.

Алла Трубникова не понимает, почему в детективных сериалах представителей ее профессии чаще всего изображают в образе неопрятного мужчины средних лет – в растянутом свитере и с длинными волосами. Сама Алла далека от такого образа.

Чемодан эксперта-криминалиста похож на бьюти-кейс. А внутри – порошки, линейки, лупа, гипс, молоток, другие инструменты – и лак для волос!

Молоток, к примеру, нужен, если приходится работать на месте взлома квартиры. А чтобы изъять следы орудия взлома либо замок, узнать, отпирался он штатным ключом или его взломали, применяются плоскогубцы, отвертка и другие инструменты.

Есть в чемодане набор для изъятия следов рук – дактопорошки и кисти для работы с ними. В свободной продаже таких порошков нет. Они производятся специально для судебных экспертов. По мнению специалиста, известные многим сканеры, которые используются на границах, традиционный способ получения отпечатков пальцев рук не заменят.

"Электронный оттиск во многом зависит от состояния кожных покровов – они могут быть или очень влажные, или очень сухие. И когда при сканировании происходит поворот пальца, может получиться смазанный или недостаточно четкий отпечаток. А когда мы наносим краску и потом оставляем отпечатки на бумаге, хорошо просматриваются все особенности строения папиллярного узора", – поясняет эксперт.

А зачем эксперту в чемоданчике лак для волос, смотрите на видео Sputnik.

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