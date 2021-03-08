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СМИ собщили, что в ЦАР потерпел крушение вертолет с российскими военными
Источник материала: Хартия'97
СМИ собщили, что в ЦАР потерпел крушение вертолет с российскими военными
Посол РФ информацию не подтвердил.
В Центральноафриканской Республике 7 марта потерпел крушение вертолет, на борту которого находились российские военные специалисты. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель", пишет
В сообщении отметили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Посольство России в ЦАР проверяет информацию о крушении вертолета, сообщил "РИА Новости" посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.
По его словам, руководство военных инструкторов это сообщение не подтвердило.
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Посол РФ информацию не подтвердил.
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