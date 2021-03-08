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Медик назвал одинаковым вред от употребления колбасы и курения

08.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медик назвал одинаковым вред от употребления колбасы и курения

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  • 8.03.2021, 8:27
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Медик назвал одинаковым вред от употребления колбасы и курения

Опасность представляют сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы.

Онколог Александр Серяков заявил, что 50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны целой пачке сигарет. Если каждый день употреблять в пищу такие переработанные мясные продукты, риск развития рака толстой кишки повысится на 18 процентов, цитирует специалиста агентство "Прайм".

Опасность представляют сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы. Все они относятся к канцерогенам первой группы. Но лидером по негативным последствиям для здоровья все же является именно копченая колбаса. "При копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ с доказанной канцерогенной активностью. Например, бензпирен", - объяснил врач.

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Опасность представляют сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы.
 
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