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Медик назвал одинаковым вред от употребления колбасы и курения
Источник материала: Хартия'97
Медик назвал одинаковым вред от употребления колбасы и курения
Опасность представляют сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы.
Онколог Александр Серяков заявил, что 50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны целой пачке сигарет. Если каждый день употреблять в пищу такие переработанные мясные продукты, риск развития рака толстой кишки повысится на 18 процентов, цитирует специалиста агентство
Опасность представляют сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы. Все они относятся к канцерогенам первой группы. Но лидером по негативным последствиям для здоровья все же является именно копченая колбаса. "При копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ с доказанной канцерогенной активностью. Например, бензпирен", - объяснил врач.
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Опасность представляют сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы.
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