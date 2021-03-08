Источник материала: Хартия'97

«Заморозка» цен в Беларуси: возникает известная фольклорная ситуация 1 8.03.2021, 8:26

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фото: tut.by

У белорусов началась товарная депрессия.

Александр Лукашенко высказался в пользу разработки глобальной политики ценообразования. Обращаясь к руководителю КГК Василию Герасимову, он сказал, что цены должны быть видны, пишет Константин Скуратович для сайта «Наше мнение» . Мол, молоко мы взяли под контроль и будем придерживать ценники на него. А масло? Пусть цена на него растет любыми темпами?

В общем, терпеть этого нельзя, уточнил Лукашенко: «В Беларуси каждый понимает, что такое цены и ценообразование. Поэтому разумно, без перегибов мы должны подойти к этому вопросу». Чтобы и дефицита избежать, и необоснованной дороговизны. С этим не поспоришь, но многие в Беларуси догадываются, что если масло делают из молока, то достаточно взять под контроль цены на молоко, а адекватные цены на масло установятся автоматически под воздействием рыночного спроса на эти продукты. Так всем мире работают рынки, если им не мешает чрезмерное административное регулирование.

У нас же отрегулировать цены пытаются все. Покупатели, которые возмущаются «необоснованными» ценами в магазинах, пишут жалобы на дороговизну в «компетентные органы»: в КГК, в МАРТ и даже, мягко говоря, в парламент, в его высшую и низшую палаты. И отчаявшись найти справедливость в этих высших государственных инстанциях, стучатся в двери самой массовой общественной организации, в ФПБ, которой власти тоже делегировали право контролировать цены на розничном рынке.

Из этого комплекса разнообразных административных усилий множество властных и провластных организаций, по словам инициатора этих усилий, должна появится определенная концепция ценообразования, специфичная для нашей страны, чем-то отличающаяся от других стран.

Но если в нашей стране на самом деле масло получают из молока, как в других странах, то и маневры в ценообразовании тоже ограничены. Например, усилия ФПБ не всегда бывают в этом деле плодотворными. Например, тов. Орда, председатель ФПБ, утверждает, что федерация видит свою задачу в повышении заработной платы. Но состояние экономики таково, что достичь этого повышением производительности труда и реализации продукции можно только за счет роста цен. Вот и получается, что каждый член профсоюза ратует за рост цен на продукцию своего предприятия, одновременно требуя удешевления товаров, которые производятся конкурентами.

И вот возникает известная фольклорная ситуация – у семи нянек дитя без глаза. Пока все инстанции хлопотали над розничными ценами, розничный оборот торговли (и социально значимыми, и деликатесными товарами) стал снижаться на глазах. На это обратили внимание все – покупатели, аналитики, правительственные статистики. Оказывается, розничный товарооборот падает уже 3 месяца подряд. В ноябре он сократился на 0,9%, в январе т. г. – на 0,9%. В декабре объем розничных продаж упал только на 0,1%. Но ведь обычно каждый декабрь традиционно отличался заметным ростом, связанным с рождественскими распродажами.

В январе товарооборот по Минску уменьшился на 2,8%, по Брестской области – на 2,1%, по Витебской области – на 2,3%, по Гродненской области – на 1,7%. При этом продажи продтоваров сохранились практически на прежнем уровне, но упала торговля промтоварами. Например, в столице в январе товарооборот в этой группе сократился на 4,9%.

Товарная депрессия? Как к ней применить административное регулирование цен, неизвестно. Зато известно, что номинальная и реальная заработная плата тоже отправилась вниз, как следствие, без того малый платежеспособный спрос населения тоже сократился. Напротив, складские запасы промышленных предприятий выросли, увеличились и сверхнормативные запасы в торговой сети.

Реагируя на ситуацию, продавцы сами, не ожидая инструкций из МАРТа, начали потихоньку снижать цены на отдельные товары, пытаясь получить средства хотя бы на оплату труда продавцов. Это ситуационная реакция, которая может выручить на некоторое время отдельное предприятие – торговое или промышленное – но принципиально изменить положение дел в экономике не может.

В свое время белорусы активно обсуждали незавидную судьбу Украины. Одни сочувствовали, другие злорадствовали, третьи на этом фоне позиционировали мудрейшими политиками и руководителями. Вы хотите, как в Украине? – вопрошали они у толпы, не ожидая ответа. И что?

После Майдана экономика Украины развивается, постоянно растут доходы населения – при том, что не продолжался конфликт на Донбассе. Все это время продолжались реформы, а власти не применяли чрезвычайных мер воздействия на субъекты хозяйствования и населения. В Беларуси, напротив, принимались разнообразные и масштабные административные меры против субъектов экономики и населения. Взять хотя бы для примера «антитунеядские» указы, которые власти все же хотят провести в жизнь, не обращая никакого внимание на сопротивление граждан.

Можно спорить с подходами властей наших страна к разнообразным предметам и процессам. Результаты их деятельности наглядно проявляются в «потребительских корзинках». Поэтому я решил сравнить их содержимое, для чего использовал ценовой мониторинг Белстата и информацию, которую по моей просьбе предоставили мне знакомые, жители Киева.

Прейскурант цен повседневных товаров в обычном киевском магазине и белорусской розничной торговле говорит об общем уровне благосостояния украинцев и белорусов.

Приведу некоторые позиции для сравнения. Хлеб ржаной – батон в Минске стоят 1,85 – 2,85 рублей, батон нарезной и хлеб Билоруський и хлеб Билоруський стоят 1,76 и 2,1 белорусских рублей. Сосиски 1-го сорта в Киеве стоят 7 белорусских рублей за килограмм, В Минске (сосиски, сардельки) – без малого 10 рублей. То есть значительно дороже. Куры в Минске стоят 4,50 рубля, в Киеве бедро куриное (без скидки) 7,28 рублей, видимо, в этой группе существует ценовой паритет).

Примерное соотношение существует по свинине, говядине и телятине. Различие в том, что мясная, молочная, сырная и рыбная группа товаров в Киеве богаче по ассортименту, нежели в Минске. Где уже повторяется прежнее – советское – когда магазины теряют возможность соблюдать утвержденный свыше ассортиментный перечень товаров. То есть до изысков магазин не поднимается, покупает для продажи тот сыр, который чаще всего покупают – сыр вообще!

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