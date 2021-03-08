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Лукашенко поздравил белорусских женщин с 8 Марта

08.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил белорусских женщин с 8 Марта

По традиции поздравительное послание соотечественницам направил и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что в истории страны бывали разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались мудростью и уверенностью в счастливом будущем. Президент передал пожелания крепкого здоровья, любви, мирного неба и успехов во всех начинаниях.  

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По традиции поздравительное послание соотечественницам направил и Александр Лукашенко. Александр Лукашенко также подчеркнул, что в истории страны бывали разные...
 
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