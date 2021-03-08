Источник материала: ОНТ

Беларусь отмечает Международный женский день! Этот весенний праздник – один из самых любимых и красивых в нашей стране. Сегодня как никогда много комплиментов и цветов для представительниц прекрасного пола.

Тюльпаны, мимозы, хризантемы – в этот день мужчины должны помнить, что за каждым из них стоит женщина. И не жалеть теплых слов, внимания и подарков для мам, жён, дочерей и бабушек. История праздника уходит в начало XX века: тогда слабому полу приходилось бороться за свои права, выходя на многотысячные демонстрации. Мир оценил решимость и смелость – и вот уже более сотни лет в этот день звучат не лозунги, а поздравления! А пожелания – только самые искренние.

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