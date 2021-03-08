Восхищаемся! Как поддержать заключенных женщин - позор красаўцаў









отмечает, что как минимум 49 человек находятся в тюрьмах или под домашним арестом, 38 признаны политическими заключенными, а 10 уже приговорены к реальным срокам лишения свободы. «Весна»что как минимум 49 человек находятся в тюрьмах или под домашним арестом, 38 признаны политическими заключенными, а 10 уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Правозащитники призывают поддержать девушек и женщин письмами и открытками, поздравляя их с Днем солидарности и борьбы за права женщин: выразить свое восхищение, солидарность и благодарность.









СИЗО КГБ

220050, г. Минск, Главпочтамт, а/я 8





Светлана Николаевна Купреева, подруга семьи Виктора Бабарико и координатор его инициативной группы

Ирина Александровна Мельхер (не признана политзаключенной)

Ирина Павловна Горячкина (не признана политзаключенной)

Галина Ивановна Дербыш (не признана политзаключенной)

Ольга Владимировна Майорова (не признана политзаключенной)

Любовь Александровна Резанович (не признана политзаключенной)





СИЗО №1 220030, Минск, ул. Володарского, 2

Мария (Марфа) Александровна Рабкова, правозащитница ПЦ "Весна" Мария Александровна Колесникова, руководительница избирательного штрафа Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Екатерина Анатольевна Борисевич, журналистка TUT.BY, осуждена на 6 месяцев колонии Екатерина Андреевна Бахвалова (Андреева), журналистка Белсат, осуждена на 2 года колонии за стрим Дарья Чульцова, журналистка Белсат, осуждена на 2 года колонии за стрим Юлия Витальевна Слуцкая, основательница "Пресс-клуба" Алла Вячеславовна Шарко, программный директор "Пресс-клуба" Ксения Луцкина, журналистка, член Координационного совета Алана Тадеге Гебремариам, выпускница БГМУ, член Координационного совета и Совета "Ассоциации беларусских студентов” Ксения Александровна Сыромолот, студентка БГУ, пресс-секретарь "Ассоциации беларусских студентов” Яна Ивановна Оробейко, активистка, член "Ассоциации беларусских студентов" Анастасия Александровна Булыбенко, отчисленная студентка БНТУ Мария Викторовна Каленик, студентка Белорусской государственной академии искусств Кася Витальевна Будько, студентка БГПУ, сторонница "Ассоциации беларусских студентов” Виктория Ивановна Грановская, отчисленная студентка БНТУ Татьяна Андреевна Екельчик, студентка БГУ Анастасия Викторовна Миронцева, отчисленная студентка БГАИ Виктория Викторовна Миронцева, училась в гимназии-колледже искусств Ольга Алексеевна Филатченкова, преподаватель БГУИРе Ирина Злобина, помогала пострадавшим Ирина Счастная, активистка, ТГ-админ "Мая краіна Беларусь" Анна Викторовна Вишняк, волонтерка ТГ-канала "Водители-97" Виктория Александровна Кульша, администраторка сообществ "Водители 97%" Мария Михайловна Нестерова, независимая наблюдательница Антонина Сергеевна Коновалова, доверенное лицо Светланы Тихановской Татьяна Васильевна Каневская, доверенное лицо Светланы Тихановской (Гомель) София Андреевна Малашевич, осужденная за надписи на щитах спецтехники на 2 года колонии Наталья Сергеевна Раентова, осуждена на 8 месяцев за то, что укусила сотрудника при задержании Анна Витальевна Сунгурова, менеджерка, волонтерка Александра Романовна Патрасаева, волонтерка





СИЗО-2 210026, г. Витебск , ул. Гагарина, 2

Юлия Сергеевна Кашеверова, медсестра из Витебска, осуждена на 1 год и 6 месяцев колонии за то, что ударила по милицейской машине 3 раза



