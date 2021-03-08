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Сможете угадать, жена какого биатлониста на фото (берегитесь, там сплошь красотки)
Источник материала: Tut.by
Если верить поговорке «муж — голова, а жена — шея», то попробуйте угадать, кто же направляет по жизни топовых биатлонистов. Милый тест и высокая концентрация красоты — специально к 8 Марта.
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Если верить поговорке «муж - голова, а жена - шея», то попробуйте угадать, кто же направляет по жизни топовых биатлонистов.
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