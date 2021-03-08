Романчук: «Помогают отделить важное от мишуры»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист написал трогательное эссе о том, что 8 марта – совсем не про гендер.





– Поцелуй ее руки, умой ее ноги, согрей ее собой, – пишет Ярослав Романчук. – Она – твоя Бабушка. Трещинки жизни на лице и руках. Пахнет небесной добротой и сердечностью. Посиди в обнимку с ней, настройся на ее волну, посмотри фотографии, полюбуйся звездами, вдохни аромат предков, вспомни о тех, кто был перед тобой, кто идет следом.

Поцелуй свою Бабушку.

Поцелуй ее щеки, кружи ее, наполни нежностью и безусловной благодарностью.

Она – твоя Мама. Самая любимая, красивая, душевная, добродетельная и святая. Послушай, как бьется ее сердце. Растопи в ее глазах грустинки. Утоли ее жажду знаний о твоих радостях и успехах. Поделись с ней сокровенным. Дай ей почувствовать себя королевой. Даже если уже она на небесах, настройся на ее волну. Ту самую, которая, как колыбельная, вводила тебя за руку в жизнь.

Поцелуй свою Маму.

Поцелуй ее губы, прижми ее к себе всем телом, заполируй трещинки сомнений, ограни алмаз ее сердца и тела. Она – твоя Жена. Стряхни пыль рутины. Освободи ее руки от плиты и тряпки. Танцуй ее женственность. Погрузи в напиток любви – безо льда обыденности и сиропа пошлости. Сними стресс и усталость. Убери пробки на улице общения. Настрой ее волну, возьми ее ноту, пой ее песни, закутай в шаль аромата взаимопонимания.

Поцелуй свою Жену.

Обними, восхити, очаруй прекрасных дам, леди, паненок, сударынь в своем ближнем кругу. Они наполняют твою жизнь своими делами, мыслями, радостями и полезностями. Сестры, тети, крестные, племянницы, двоюродные, коллеги, учительницы, врачи, воспитательницы и закадычные друзья – созвездие характеров, богатство личностей, уникальный букет эмоций и чувств, они помогают отделить важное от мишуры, совершенствовать искусство любви к миру, в том числе к себе. Они – часть твоей команды. С ней ты идешь по жизни, сканируешь себя и других, вносишь коррективы в планы, отмечаешь праздники, разделяешь скорбь и печаль.

Вот бы их всех усадить за одно колесо Фортуны, крутануть – и чтобы все были с призами.

Вот бы для всех их угадать именно их мелодию и ритм, подобрать ансамбль под их характер.

Вот бы изобрести для каждой волшебную палочку – чтобы блокировала недовольство весом/морщинками/мелочевкой. Хотя бы каждый нечетный день.

Вот бы подарить каждой романическую мечталку – чтобы гасить сомнения в своей уникальности, уверенности в управлении своим миром, чтобы наслаждаться privacy без шовинистического piracy. Чтобы отпугивать приверженцев культа диванизма, дарвинизма и догматизма.

Восьмерка на мартовском календаре выкладывается детьми снежками во дворе. Они счастливы, когда в их судьбе есть прекрасные женщины на жизненном корабле.

От Цеслера. Новая неделя начинается с любви